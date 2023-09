Ausgestoßen nach Wollny-Familienstreit: Jeremy Pascal plant Comeback

Teilen

Vor einigen Jahren schottete sich Jeremy Pascal Wollny von seiner TV-bekannten Familie ab und tauchte unter. Jetzt scheint sich der 26-Jährige wieder wohl vor der Kamera zu fühlen. Wird er vielleicht sogar Influencer?

Nordrhein-Westfalen – Baut sich Jeremy Pascal Wollny (26) eine neue Karriere auf? Lange war es um den Spross der Großfamilie Wollny – rund um Familienoberhaupt Silvia Wollny (58) – ruhig. Vor einigen Jahren distanzierte sich der heute 26-Jährige von seiner Familie, die seit Langem erfolgreich im Fernsehen ist. Seit wenigen Monaten zeigt sich Wollny wieder häufiger im Netz, dreht TikToks und Reels für Instagram. In seiner neuesten Story wendet er sich sogar mit einer Ansprache an seine Follower.

Wird Jeremy Pascal jetzt Influencer?

Wie RTL und „TV Movie“ berichten, bewarb er in seiner jüngsten Story ein Produkt, stellte seinen Zuschauern dabei sogar einen Rabattcode zur Verfügung. Von seiner einst langen Teenager-Mähne ist nichts mehr übrig, er trägt jetzt einen lässigen Kurzhaarschnitt. Freundlich lächelt er während seiner Werbeaktion in die Kamera. Ist das nun etwa der Start seiner Influencer-Karriere?

Plötzlich schlank: Die Verwandlung der Wollny-Kinder Sarafina, Sylvana und Estefania in Bildern Fotostrecke ansehen

Tatsächlich scheint Jeremy Pascal wieder häufiger in der Öffentlichkeit stehen zu wollen. Laut „t-online.de“ habe er vor, künftig wieder YouTube-Videos auf seinen Kanal zu laden. Auch abseits der Social-Media-Welt ist aktuell viel los bei Wollny. Erst im Juli gab er via TikTok seine Verlobung mit Partnerin Céline bekannt. Mit Töchterchen Jouline-Melodie (3), die er aus einer vorherigen Beziehung mitgebracht hat, scheint das Familienglück also bald perfekt zu werden.

Jeremy Pascal Wollny: Schlechtes Verhältnis zu Mama Silvia

2013 trennte sich Silvia Wollny von ihrem Ehemann Dieter (61). Nach der Trennung hielt Jeremy Pascal zu seinem Vater und distanzierte sich vom Rest der Familie, der bis heute für RTLzwei vor der Kamera steht. Zuletzt sprach er 2020 über seine Mutter – und lies dabei kein gutes Haar an ihr. „An mein Kind wird sie NIEMALS rankommen, geschweige denn kennenlernen oder sonst was. Glaubt mir, NIEMALS“, beteuerte er seinen Fans damals via Instagram.

Vor einigen Jahren schottete sich Jeremy Pascal Wollny von seiner TV-bekannten Familie ab und tauchte unter. Jetzt scheint sich der 26-Jährige wieder wohl vor der Kamera zu fühlen. (Fotomontage) © Instagram/Jeremy Pascal Wollny & IMAGO APress

Harte Zeiten für Silvia Wollny, ist jetzt auch noch ihre Beziehung zu ihrem langjährigen Partner vorbei? Nachdem die Matriarchin die Gerüchteküche mit einer melancholischen Instagram-Story anheizte, legt nun Tochter Estefania Wollnymit einer ähnlich kryptischen Aussage nach. Verwendete Quellen: RTL, TV Movie, t-online.de