Radikaler Umbruch bei „Voice of Germany“: Alle Juroren ausgetauscht

Voice Of Germany muss sich von den bisherigen Juroren verabschieden. Stefanie Kloß, Mark Forster, Rea Gaervey und Peter Maffey werden ersetzt.

Berlin – Voice Of Germany verabschiedet sich von altbekannten Gesichtern. Stefanie Kloß (38) von Silbermond, Mark Forster (40), Rea Garvey (50) und Peter Maffay (73) werden im nächsten Jahr nicht in die Gesangsshow zurückkehren. Ob es ein Abschied auf Dauer sein soll oder ob die vier Stars irgendwann zurückkehren werden, lässt der Sender noch offen.

In einem Statement, dass ProSieben auf seiner offiziellen Twitter-Seite veröffentlichte, heißt es: „Nach der wunderbaren letzten ‚The Voice‘-Staffel legen unsere Coaches Stefanie Kloß von Silvermond, Sieger-Coach Mark Forster, unser Lieblings-Ire Rea Garvey und Musikgröße Peter Maffay dieses Jahr eine ‚The Voice Of Germany‘-Pause ein.“

Zum Abschied gab es persönliche Worte vom Chef des Senders. Daniel Rosemann, der Senderchef von ProSieben und Sat.1, sagte laut dem Statement: „Niemals geht man so ganz, irgendwas von euch bleibt hier. Liebe Stefanie, lieber Mark, lieber Rea und lieber Peter, ProSieben und Sat.1 danken euch für großartige und wunderschöne Stunden bei ‚The Voice of Germany‘. Ihr wisst: Als Teil der großen ‚The Voice‘-Familie seid ihr immer wieder herzlich willkommen auf den roten Stühlen. Auf bald. Es war uns eine Ehre.“

Ständiger Wechsel der Juroren: ‚The Voice of Germany‘-Coaches könnten zurückkommen

Wer die vier Juroren in der kommen Staffel ersetzen wird, ist noch nicht klar. Allerdings ist es nicht neu, das frühere Juroren zurückkehren. Rea Garvey war zum Beispiel bereits in der ersten und zweiten Staffel von 2011 und 2012 dabei und kehrte dann für Staffel 4 und 5 sowie 9 und 12 zurück.

Stefanie Kloß war gemeinsam mit Rea Garvey in den Staffeln 4 und 5 zu sehen und kehrte dann für die zwölfte Staffel zurück. Im Jahr 2020 war Rea gemeinsam mit Samu Haber außerdem Moderator der Show und Stefanie Kloß sprang einmal als Vertretung ein. Mark Forster war seit der siebten Staffel von 2017 konstant als Coach dabei und Peter Maffay wagte in Staffel 12 zum ersten Mal einen Ausflug in den roten Stuhl.