„Ausnutzen von Machtpositionen“: Donots und Madsen schicken deutliche Botschaft an Till Lindemann

Von: Lukas Einkammerer

In den sozialen Medien melden sich die Bands Madsen und Donots zum Fall Rammstein und Till Lindemann zu Wort. Beide Gruppen finden dabei sehr deutliche Worte.

Prießeck/Ibbenbüren – Die schweren Vorwürfe gegen Rammstein-Frontsänger Till Lindemann (60) schlagen sowohl in der deutschen Medienlandschaft als auch in der hiesigen Promiwelt weiterhin hohe Wellen. Neben zahlreichen Personen des öffentlichen Lebens wie Moderatorin Dunja Hayali (49) oder „Emma“-Gründerin Alice Schwarzer (80), die beide sehr deutliche Worte zu der Situation fanden, beziehen auch etliche Musiker Stellung. In den sozialen Medien richten sich die Rockbands Madsen und Donots an Lindemann.

„Verabscheuen jegliche Art von Machtmissbrauch“: Madsen teilt Statement zu Lindemann und Rammstein

Trotz der schweren Vorwürfe, die gegenüber Till Lindemann gemacht worden sind, gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung. Per Anwalt wies der Rammstein-Frontmann die Anschuldigungen zuletzt als „ausnahmslos unwahr“ zurück und auch die Band selbst bezog zu der aktuellen Situation Stellung: „Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit“, schrieb das Sextett in einem Instagram-Post.

Während viele deutsche Bands und Musiker die Rammstein-Situation bislang unkommentiert gelassen haben, hat die Gruppe Madsen aus Niedersachsen in den sozialen Medien „aus aktuellem Anlass“ ein paar unmissverständliche Zeilen geteilt. „Wir verabscheuen jegliche Art von Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt gegen Frauen“, liest sich das Statement des Indie-Rock-Ensembles. „Menschen, die diesbezüglich unverantwortlich handeln, gehören nicht auf die Bühne.“

„Systematische Ausnutzen von Machtpositionen muss aufhören“: Donots äußern sich zum Fall Rammstein

Neben Madsen hat sich auch die Band Donots auf Facebook zu den Rammstein-Vorwürfen geäußert. Die Mitglieder der Rock-Gruppe hoffen, „dass sich weitere Künstler:innen offen mit den Opfern von Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt solidarisieren“. Außerdem könne „in der eigenen Bubble“ daran gearbeitet werden, „dass die verklärte Romantisierung von ‚Sex, Drugs and Rock‘n‘Roll‘ bitte endlich ausgedient hat.“

Zwar erklären die Bandmitglieder in ihrem Statement, dass vorerst die Unschuldsvermutung gelte, dennoch betonen sie, „dass es besonders in der Konstellation von idolisierten Bands und Fans leider oft ein Machtgefälle gibt.“ Deshalb gelte: „Respekt voreinander. Verantwortung füreinander. Vor, auf und hinter der Bühne – genauso wie an allen anderen Orten auch“.

Auf Facebook teilen die Band Donots und Madsen Statements zu den Vorwürfen gegen Rammstein-Frontsänger Till Lindemann. © IMAGO/Future Image; IMAGO/Gonzales Photo (Fotomontage)

„Das Abwerten von Menschen und systematische Ausnutzen von Machtpositionen muss aufhören“, erklärt die Band abschließend, „egal ob bei Bands, Rappern (wir bleiben auch hier jetzt mal bewusst männlich), Schauspielern, Fußballern, Wirtschaftsbossen und und und.“ Ob sich in den kommenden Tagen und Wochen noch weitere deutsche Musik-Acts zum Thema Rammstein äußern werden, bleibt abzuwarten. Für einen Witz über „Rammstein-Aftershow-Orgien“ sorgt Kabarettist Dieter Nuhr derweil für Diskussionen. Verwendete Quellen: Facebook.com