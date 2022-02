„Ausschnitt zu tief?“ - Joelina Karabas wehrt sich gegen Bodyshaming im Netz

„Bla bla bla“

+ © Screenshots Instagram: joelinakrbs Joelina Karabas wehrt sich gegen fiese Kommentare im Netz © Screenshots Instagram: joelinakrbs

Joelina Karabas bekommt im Netz viel Hass zu spüren. Weil sie sich mit einem tiefen Dekolleté bei Instagram zeigt, wird die Tochter von Reality-Star Danni Büchner (Goodbye Deutschland) scharf kritisiert. Aber Joelina lässt sich nichts gefallen und teilt nun gegen ihre Hater aus.

Mallorca - Joelina Karabas (22) steht zwar aufgrund ihrer berühmten Mutter Danni Büchner (43) im Rampenlicht. Doch die 22-Jährige gilt schon lange nicht mehr nur als „die Tochter von.“ Neben Auftritten in TV-Shows wie Shopping Queen oder dem IBES-Nachspiel ist Joelina vor allem auf Instagram zu sehen, wo sie sich eine Community von über 54.000 Followern aufgebaut hat, wie tz.de berichtet.

Joelina Karabas betont gerne ihre Kurven

Dort teilt die Influencerin ihr Leben mit ihren Fans und gibt intime Einblicke in ihren Alltag. Doch Joelina stößt immer wieder auf heftigen Widerstand im Netz. Der Grund dafür ist oftmals Bodyshaming. Denn Joelina zeigt gerne ihre Kurven.

Nachdem sie sich in ihrer Instastory kürzlich in einem schwarzen Spitzentop zeigte und damit ihr Dekolleté in Szene gesetzt hatte, habe es schon wieder negatives Feedback für die 22-Jährige gehagelt. Kritik, gegen die Joelina sich nun zur Wehr setzt.

Joelina Karabas lässt sich Hass im Netz nicht gefallen

„Lasst mich doch bitte einmal anziehen, was ich möchte“, beginnt sie ihr Statement bei Instagram. Zwar habe es auch positive Kommentare gegeben, doch viele hätten sich ob Joelinas Freizügigkeit beschwert. „‚Dein Ausschnitt ist zu tief‘, blablabla“, echauffiert sie sich über die fiesen Kommentare. „Ich glaube, ich bin alt genug, um zu wissen, was ich anziehen darf und was nicht“, beendet Joelina ihre Ansage.

Dass sie keine Angst vor fiesen Kommentaren im Netz hat, hat sie schon mehrfach eindrücklich unter Beweis gestellt. Ein weiteres beliebtes Spottziel ihrer Hater: ihre mangelnde Berufsausbildung. Doch auch damit soll nun Schluss sein, denn Joelina möchte nun Wahrsagerin werden.