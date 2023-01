„Aussehen wie 36“: Fans hin und weg von Sonya Kraus im Bikini

Sonya Kraus lässt es sich am Strand gutgehen. © Instagram/Sonya Kraus

Sonya Kraus macht Urlaub an einem ihrer Lieblingsorte, wo jetzt gerade schönstes Badewetter herrscht. Die Fans freuen sich über die entsprechenden Instagram-Posts.

Sonya Kraus (49) befindet sich gerade auf einem langen und entspannten Thailand-Urlaub. Das ist zumindest den Posts auf ihrem Instagram-Kanal zu entnehmen. Seit ein paar Tagen gibt es dort tolle Fotos von einem ihrer Lieblingsorte zu sehen. „Just yay! Seit Ewigkeiten schenken wir uns nix zu Weihnachten, statt dessen entspannte gemeinsame Zeit, Sonne und Abenteuer. Denn Reisen ist nun mal die beste Art Geld auszugeben und dabei trotzdem reicher zu werden“, schreibt die Moderatorin.

Und damit sich die Follower nicht nur an der traumhaften Landschaft erfreuen, gibt es auch regelmäßig Bikini-Schnappschüsse von der blonden „talk talk talk“-Schönheit. Ein Foto, auf dem sie in einem türkisfarbenen Bikini und mit Flechtfrisur zu sehen ist, ruft besonders viel Begeisterung hervor. „Hammer Figur!“, schreibt eine Nutzerin, während sich ein anderer Fan erinnert, dass er als Teenie schon Sonyas Poster an der Wand hatte und fragt: „Man!!!! Wie machst du das???? Aussehen wie 36!“

„Ein hartes Jahr liegt hinter uns allen“

Im Text zu dem tausendfach gelikten Foto erwähnt Sonya Kraus, dass sie Thailand als Reiseziel schon sehr lange schätzt. „Robinson Krause auf der Suche nach ‚The Beach‘. Jetzt pilgere ich schon seit gut 25 Jahren nach Thailand und verliebe mich immer wieder: Zwischen Phuket und Koh Lanta gibt es Hunderte Inselchen, unbewohnt, unberührt und zum Niederknien schön! Thailand, I am so in love with you!“, erklärt sie ihre Liebe zu dem südostasiatischen Land.

Ein wenig zuvor hatte sie in einer „klitzekleinen Neujahrsansprache“ erwähnt, dass aber auch in ihrem Leben nicht nur Sonnenschein und gute Laune herrschen. „Ein hartes Jahr liegt hinter uns allen – ein besonders hartes für mich“, erzählt Sonya Kraus. Im Herbst 2021 hatte sie eine Brustkrebs-Diagnose erhalten, musste sich einer Chemotherapie und Operationen unterziehen. Gerade deswegen wolle sie ihren Fokus vermehrt auf Schönes richten.