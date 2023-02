Scheidung, neue Wohnung, 3000 Euro Miete: der aktuelle Stand bei Iris Klein, Peter und Yvonne Woelke

Von: Matthias Kernstock

Peter Klein will Kneipensänger in Hamburg werden, Iris verlässt die gemeinsame Finca auf Malle und Yvonne Woelke trinkt auf „wahre Freunde“.

Mallorca - Das Dschungelcamp ist seit Wochen vorbei, trotzdem ist das Affären-Drama aus Australien das dominierende Thema der Blattmacher in Deutschland.

Iris Klein, Peter, Jenny Frankhauser und Yvonne Woelke: Gemeinsam auf Party bei Melanie Müller

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Iris Klein (55) schießt ununterbrochen Giftpfeile in Richtung der neuen Frau ihres Mannes Peter Klein (55): Mit Yvonne Woelke (41) hat die Mutter von Daniela Katzenberger eine neue Erzfeindin gefunden. Dabei haben Iris, Peter, Yvonne und Tochter Jenny Frankhauser (30) vor ein paar Jahren noch gemeinsam Party gemacht, wie tz.de berichtete.

Bei der letzten Aussprache zwischen Iris und Peter Klein wurde klar: Es wird eine Scheidung geben. Während Peter Kneipensänger werden will, zeigt Iris ihr neues Zuhause. © Instagram Iris Klein, Peter Klein (Fotomontage)

Anfang der Woche kam es dann am Dienstag (16.02.) zum Showdown zwischen Iris Klein und ihrem Mann Peter. Bei Instagram verriet die Oma von Sophia Cordalis Details der Aussprache beim gemeinsamen Essen. Hier die Kernaussagen von Iris Klein:

Peter Klein wohnt nun alleine auf der einst gemeinsamen Finca auf Mallorca. Dafür muss er nun alleine 3000 Euro Miete bezahlen.

Auch die Hunde, für die das Ehepaar einen Stromzaun auf der Terrasse aufstellte, bleiben bei Peter Klein auf der Insel.

Iris Klein war bereit, Peter die Affäre zu verzeihen. Aber er möchte sich eine Zukunft mit Yvonne aufbauen. Das Auswanderer-Paar will sich Scheiden lassen.

Peter Klein will nach Hamburg und dort Kneipensänger werden. Angeblich soll Lotta Haak, die Dschungelcamp-Begleitung von Tessa Bergmeier war, ihn auf die Idee gebracht haben.

Iris Klein holt am Mittwoch ihre Klamotten aus der Finca, Peter kann den Rest behalten.

Iris Klein behauptet, Peter wolle 2024 unbedingt ins Dschungelcamp.

Peter Klein habe Iris bei der Aussprache geraten, sich doch auch einen anderen Mann zu suchen. „Hilfe, Männer. Gibt es denn nur noch Schweine auf der Welt“, platzt es aus Iris Klein heraus, als sie in ihrer Instagram-Story vom Treffen berichtet. Die Mutter von Daniela Katzenberger zeigt ihren 441.000 Followern auch ihre neue Wohnung, die sie sich von Kathrin Geller aus der Nähe von Hamburg hat einrichten lassen.

Das sagt Yvonne Woelke zu den Anschuldigungen von Iris Klein

Auch Yvonne Woelke meldete sich via Instagram zu Wort. „Ich war in der letzten Zeit so verletzt und traurig“, gibt die Schauspielerin zu. „Aber mittlerweile finde ich die Situation so scheisse, dass es schon wieder Spaß macht.“

Yvonne Woelke verarbeitet die Anschuldigungen von Iris Kein ebenfalls öffentlich bei Instagram. Sie schrieb am Dienstagabend: „Es gibt noch wahre Freunde“ und spielt auf Djamila Rowe an, die sich nach der Affäre mit Peter Klein von ihr distanziert hat. © Instagram Yvonne Woelke

Später am Abend zeigte die Dschungelcamp-Begleitung von Djamila Rowe noch Bilder vom Essen mit einer Freundin in Hamburg. „Es gibt noch wahre Freunde“, schrieb das Model bei Instagram.

Yvonne Woelke geht mit Anwalt gegen Iris Klein vor

Pinke, leuchtende Herzen sind an der Wand zu sehen, davor ein großes Sofa mit vielen Kissen. Um aller Welt zu beweisen, dass ihr Ehemann wirklich etwas mit Yvonne Woelke hat, teilte Iris Klein im Netz private Chatverläufe zwischen ihr und Peter. Die Dschungelcamp-Begleitung Yvonne wehrt sich nun und schaltet einen Anwalt ein. Verwendete Quellen: Instagram/Iris Klein