Ausstieg nach über 20 Jahren: Claudelle Deckert steigt bei „Unter uns“ aus

Teilen

In ihrer Rolle als Eva Wagner begeistert Claudelle Deckert (48) das Publikum bereits seit über 20 Jahren © IMAGO / Panama Pictures

Das ist wohl ein großer Schock für „Unter uns“-Fans. Claudelle Deckert, bekannt als Eva Wagner in der Daily-Soap, soll nach über 20 Jahren die Serie verlassen.

Köln - In ihrer Rolle als Eva Wagner begeistert Claudelle Deckert (48) das Publikum bereits seit über 20 Jahren. Sie ist aus der beliebten RTL-Vorabendserie „Unter uns“ gar nicht mehr wegzudenken, doch leider müssen sich die Fans vielleicht bald an den Gedanken gewöhnen, dass ihre Lieblingsanwältin Eva nicht mehr länger mit dabei ist. Diese Information soll die „Bild am Sonntag“ aus Senderkreisen erhalten haben. Laut der Zeitung soll Claudelles letzter Tag am Set für Dezember angesetzt sein. Offiziell ist der potenzielle Austritt der Schauspielerin jedoch noch nicht bestätigt.

Claudelle Deckert begann ihre „Unter uns“-Karriere mit 27 Jahren und schlüpfte in die Rolle der damals noch Jurastudentin Eva Wagner. Die Fans gingen gemeinsam mit ihrer Rolle auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle und konnten seit 2001 in über 5.000 Folgen jegliche Höhen und Tiefen der Eva Wagner miterleben. Um so härter ist es jetzt über einen eventuellen Abschied von ihr nachzudenken. Bereits im Sommer hat sich die Schauspielerin eine dreimonatige Auszeit genommen. Als sie im Oktober wieder zurück ans Set kam, sagte sie jedoch gegenüber RTL: „Es ist so, als wärst du nie weg gewesen, und das ist auch ganz schön.“

Steigt Claudelle Deckert nach Auszeit bei „Unter uns“ aus?

Ihre Auszeit hat die 48-Jährige vor allem dazu genutzt, mehr Zeit mit ihrem Mann Peter Olsson (61) zu verbringen. 2020 hatte das Paar öffentlich ihre Liebe bestätigt und dann 2021 auch schon geheiratet. Als Claudelle im Sommer ihre Auszeit bestätigte, sagte sie: „Das Leben ist kostbar und braucht eine gute Balance zwischen einem glücklichen Privatleben und dem Job.“

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Vielleicht hat sich die gebürtige Düsseldorferin jetzt dazu entschlossen, mehr Zeit mit ihrer Liebe zu verbringen und den Fokus mehr auf ihr Privatleben legen. „Ich hatte eine schöne lange Pause, und die hat mir sehr gutgetan“, erklärte sie im Oktober. Auch wenn sie sich selber noch nicht zu den Gerüchten geäußert hat, wird es wohl nicht mehr lange dauern, bis die Fans Gewissheit haben.