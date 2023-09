Trotz Wucherpreisen: „Helene Fischer Show“ bereits ausverkauft

Von: Melanie Habeck, Elena Rothammer

Teilen

2023 kehrt Helene Fischer mit ihrer Weihnachtsshow zurück. Um live beim Spektakel der Schlagerikone dabei zu sein, müssen Fans tief in die Tasche greifen – trotzdem sind die Tickets heiß begehrt.

Update vom 9. September 2023: Am 25. Dezember wird Helene Fischer (39) mit ihrer ZDF-Show wieder Weihnachtsstimmung verbreiten. Die Dreharbeiten für die „Helene Fischer Show“ werden am 1. und 2. November in Düsseldorf stattfinden. Um live dabei zu sein, konnten sich Fans seit dem 6. September Tickets sichern. Die Preise beliefen sich dabei in der Platin-Kategorie auf bis zu 399 Euro, Normalpreis-Karten waren ab 69,95 Euro zu haben. Trotz der hohen Kosten haben die Schlagerfans eifrig zugeschlagen: Denn die beiden Aufzeichnungstermine sind bereits ausverkauft.

Fans von Helene Fischer zeigten sich schockiert von den hohen Ticketpreisen für die Aufzeichnung ihrer Weihnachtssendung. Trotzdem sind die Karten für die „Helene Fischer Show“ bereits ausverkauft. © picture alliance/dpa | Jan Woitas & picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/pool | Britta Pedersen

Schlager.de hat bei der Verkaufsplattform Ticketmaster nachgehakt, wann das Kontingent an Eintrittskarten erschöpft war. Dem Statement nach können sich Fans offenbar mehr als glücklich schätzen, falls sie eines der begehrten Tickets ergattern konnten. Trotz der hohen Preise waren sämtliche Karten nach nur „wenige Minuten“ weg.

Erstmeldung vom 7. September 2023: Düsseldorf – Nach einigen Spekulationen ist es endlich offiziell: Die „Helene Fischer Show“ kehrt wieder ins Fernsehen zurück. Am 25. Dezember ist es so weit und die Schlagerqueen wird mit ihrem TV-Spektakel im ZDF zu sehen sein. Bei der Aufzeichnung können natürlich auch Fans von Helene Fischer (39) live dabei sein – allerdings müssen sie dafür ein stolzes Sümmchen hinblättern.

Bis zu 399 Euro: Horrende Preise für Tickets der „Helene Fischer Show“

Noch begeistert die Schlagerqueen mit ihrer „Rausch“-Tour. Dort wurde Helene Fischer sogar von einem jungen Fan auf ihr Baby angesprochen und die Musikerin gab ungewohnte private Einblicke. Im Winter hingegen findet die Aufzeichnung für die anstehende „Helene Fischer Show“ statt.

Helene Fischer, Beatrice Egli und Maite Kelly: Schlagerstars zeigen sich ungeschminkt Fotostrecke ansehen

Am 1. und 2. November wird die „Helene Fischer Show“ im Düsseldorf aufgezeichnet. Der Ticketverkauf startete am 6. September – und dabei kamen schwindelerregende Preise zum Vorschein. Zwischen 269 und 399 Euro kosten die sogenannten „Platin-Tickets“ bei Ticketmaster. Dazu wird erklärt: „Der Veranstalter hat die Preise für diese Tickets entsprechend ihrem Marktwert festgelegt. Die Tickets beinhalten keine VIP-Pakete. Verfügbarkeit und Preise können sich ändern.“ Dabei werden sogar noch hintere Tribünen-Plätze teilweise noch als „Platin-Tickets” angeboten.

Die „Normalpreis”-Tickets hingegen werden für 69,95 bis 175 Euro angeboten. Für einen Gangplatz („Aisle Seat”) musste man hingegen zwischen 81,35 und 185,00 Euro bezahlen.

Das Phänomen Helene Fischer in Zahlen Helene Fischer ist mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern die kommerziell erfolgreichste Sängerin in Deutschland und zählt damit zu den weltweit bestverdienenden Musikerinnen. Ihre Alben „Farbenspiel“ und „Best of Helene Fischer“ gehören zu den meistverkauften Musikalben des Landes. Da ist es keine Überraschung, dass ihr die Musikpreise nur so nachgeworfen werden: Helene Fischer hat unglaubliche siebzehn Echos, acht Goldene Hennen, drei Bambis und zwei Goldene Kameras. Für „Die Helene Fischer Show“ erhielt sie 2015 den Bayerischen Fernsehpreis. Das einzige Deutschland-Konzert 2022 von Helene Fischer fand am 20. August 2022 vor eine Rekordmenge von 130.000 Fans in München statt – das größte Konzert ihrer Karriere. Die ersten 100.000 Tickets wurden bereits in 24 Stunden verkauft.

„Die kann mich mal gern haben“: Schlagerfans sauer über „Helene Fischer Show“-Ticketpreise

Während auf X, ehemals Twitter, einige über ihre ergatterten Tickets jubelten, können andere wegen der Preise nur den Kopf schütteln. „330€ für ein Ticket der ‚Helene Fischer-Show‘… die kann mich mal gern haben“, schrieb ein User. Ein anderer merkte an: „Enttäuschend – dann lieber 1. Reihe vorm TV mit der persönlichen Alkoholflatrate.“

Anfang November wird die anstehende „Helene Fischer Show“ in Düsseldorf aufgezeichnet. Um das Spektakel live zu erleben, müssen die Schlagerfans jedoch eine stolze Summe hinblättern. © picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd & picture alliance/dpa/Jan Woitas

Bei den Konzerten der „Rausch“-Tour entertaint Helene Fischer nicht nur ihr Publikum. Auch das ein oder andere Fangeschenk landet auf der Bühne bei der Sängerin. Zuletzt wunderte sich Helene Fischer über ein besonders fragwürdiges Präsent. Verwendete Quellen: twitter.de; ticketmaster.de