Heimweh und Karriereflaute: Prinz Harry und Meghan Markle bleibt nur noch dieser Ausweg

Von: Susanne Kröber

Prinz Harry hat Heimweh und vermisst sein altes Leben in Großbritannien. Könnte ein Umzug die Lösung für sein Problem sein?

Montecito – „It never rains in California“ sang Albert Hammond (79) 1972 über die Schattenseiten des vermeintlichen Traumlebens, „man, it pours“ (dt.: „es regnet nie in Kalifornien, es schüttet“). Damit scheint er Prinz Harry (39) aktuell aus der Seele zu sprechen. Seit 2020 lebt der jüngste Sohn von König Charles III. (74) mit Meghan Markle (42) und Sohn Archie (4) in Montecito, 2021 kam Tochter Lilibet (2) hinzu. Aber der anfänglichen Euphorie soll Ernüchterung gefolgt sein – zumindest bei Prinz Harry.

„Harrys wahre Freunde leben alle in London“: Der Herzog von Sussex vermisst seine alte Heimat

Nachdem Harry und Meghan ihr britisches Domizil Frogmore Cottage räumen mussten, sind sie bei Aufenthalten in der alten Heimat auf Hotels angewiesen. „Er scheint sich von seinen College-Freunden distanziert zu haben und hat keinen festen Wohnsitz im Vereinigten Königreich“, erklärt Royal-Experte Mark Boardman gegenüber dem OK!-Magazin. „Zweifellos sehnt sich Prinz Harry nach seinen alten Freundschaften. Harrys wahre Freunde leben alle in London. All seine Hollywood-Bekanntschaften sind nicht seine Freunde.“

Eine Rückkehr nach Großbritannien scheint allerdings nicht zur Debatte zu stehen, auch wenn Prinz Harrys Stimmung laut Experte zu Spannungen bei den Sussexes führt. „Meghan ist frustriert darüber, dass Harry sein altes Leben zurückhaben möchte.“ Doch die Lösung könnte quasi um die Ecke liegen – ein Umzug innerhalb Kaliforniens.

„Ich würde sagen, wenn er eine ‚UK-Dosis‘ will, sollte er näher nach Santa Monica ziehen, einem bekanntermaßen von Briten geprägten Reichenviertel“, empfiehlt Brendan Brown von der Immobilienagentur Westside Estate Agency laut The Mirror. „Dort gibt es den berühmten Pub „The Kings Head“, an den ein Laden angeschlossen ist, der britische Produkte verkauft, die man anderswo nicht bekommt, wie zum Beispiel echten britischen Speck, Twiglets und so weiter.“

Santa Monica – die Heimat der Schönen und Reichen Die Stadt liegt in der Bucht von Santa Monica, südlich von Malibu, und ist mit Bus und Bahn der Los Angeles Metro Rail von L.A. aus schnell zu erreichen. Hauptattraktionen sind das Santa Monica Pier und die Fußgängerzone Third Street Promenade. Aufgrund der Nähe zu Hollywood ist Santa Monica oft Schauplatz von Filmen und Serien, darunter z.B. „Forrest Gump“ oder „Baywatch“. Schauspiel-Stars wie Robert Redford (87), Tobey Maguire (48) oder Christina Ricci (43) wurden hier geboren.

Santa Monica bietet Meghan und Harry ein Netzwerk britischer Auswanderer

Aber nicht nur Harrys Heimweh könnte sich durch einen Tapetenwechsel kurieren lassen, auch die beruflichen Aussichten der Sussexes würden sich verbessern, denn Los Angeles ist von Santa Monica nur einen Steinwurf entfernt. „Wenn er einer Gruppe wie ‚BAFTA/LA‘ oder ‚Brits in LA‘ beitreten möchte, bin ich mir sicher, dass sie ihn gerne aufnehmen würden. Beide Organisationen bestehen fast ausschließlich aus britischen Auswanderern“, stellt PR-Expertin Jane Owen in Aussicht.

Santa Monica lockt mit Hollywood-Nähe und Briten-Community – ziehen Meghan und Harry einen Umzug in Erwägung? (Fotomontage) © IMAGO/ZUMA Wire/Wirestock

Sollten Harry und Meghan weiterhin beabsichtigen, Formate für Netflix zu produzieren, könnte der L.A.-Ableger der BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) die beiden aktiv unterstützen, so Owen. „Alternativ ist ‚Brits in LA‘ eine Community, die seit fast 20 Jahren wächst. Die Mitglieder sind außergewöhnlich gut darin, neue Briten in L.A. willkommen zu heißen und ihnen ein Gefühl von Heimat zu vermitteln.“ Von Santa Monica wäre es sogar noch näher nach Hollywood als von Malibu, was bislang Meghan Markles Wunsch-Wohnort gewesen sein soll. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, ok.co.uk