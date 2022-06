„Er freut sich, wenn ich mich ausziehe“: Annemarie Carpendale zieht Hose am Starnberger See runter

Annemarie Carpendale zieht sich am See um - ihren Mann Wayne gefällts © Screenshot/Instagram/annie_carpendale

Gemeinsam mit Mann Wayne und Söhnchen Mads ließ Annemarie Carpendale kürzlich am Starnberger See die Seele baumeln. Auf Instagram veröffentlichte sie eine Fotoreihe von dem Ausflug. Dabei stellte sie ihre Kehrseite gekonnt in Szene.

Starnberg - Seit über 14 Jahren gehen Annemarie (44) und Mann Wayne Carpendale (45) bereits gemeinsam durchs Leben. Das Feuer zwischen den beiden scheint auch in den Jahren nicht erloschen zu sein. Denn die beiden stellen auf Instagram immer wieder unter Beweis, dass sie gemeinsam extrem glücklich sind.

Annemarie und Wayne Carpendale schweben nach 14 Jahren Beziehung noch immer auf Wolke 7

Während es in etlichen Promibeziehungen kriselt und sich einige Paare bereits getrennt haben, scheint die Liebe zwischen Annemarie und Wayne nicht zu erlöschen, weshalb sie für viele das(!) Traumpaar sind. Gute Laune und ganz viel Humor - eine Kombi, die ihre Ehe ausmacht. Das stellen sie auch auf Instagram immer wieder unter Beweis.

Am 07. Juni genoss sie gemeinsam mit ihrem Mann und Sohn Mads die sommerlichen Temperaturen am Starnberger See. Doch der wundervolle Blick auf die Berge geriet für Wayne beim Anblick seiner Frau zur Nebensache. Denn der Sohn von Howard Carpendale kann sich auch nach 14 gemeinsamen Jahren nicht an seiner Frau sattsehen.

„Er freut sich, wenn ich mich ausziehe“: Annemarie Carpendale zieht Hose am Starnberger See runter

„Na schau, er freut sich noch, wenn ich mich auszieh’“, kommentiert die 44-Jährige eine Fotoreihe auf Instagram. Darauf zu sehen: Annemarie, die am See steht und langsam ihre Hose runterzieht. Dabei kommt nicht nur ihr zitronengelber Badeanzug zum Vorschein, sondern auch ihre wunderschöne Kehrseite. Klar, dass Wayne dies gut beäugt und bei dem Anblick kaum wegschauen kann.

Doch nicht nur ihr eigenes Familienglück steht an vorderster Stelle, denn Wayne Carpendale setzt sich für ukrainische Familien ein. Verwendete Quellen: Instagram.com/annie_carpendale