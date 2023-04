Schwestern-Krieg bei den Geissens: Davina Geiss will, dass Shania aus WG auszieht

Von: Florian Schwartz

Teilen

So hatten sich die Millionärstöchter ihren Traum von der eigenen WG sicher nicht vorgestellt. Beim Streit über die Hausarbeit kracht es zwischen Davina und Shania Geiss mächtig.

Monaco – Ein Leben im Luxus! Davon können Robert (59) und Carmen Geiss (57) sowie ihre beiden Kinder Davina (19) und Shania (18) ein Lied singen. In der RTLZWEI-Sendung „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ gewähren die Millionäre einen Einblick in ihr Jetset-Leben, aber auch wie es hinter der luxuriösen Kulisse aussieht. Und hier herrscht gerade dicke Luft. Denn der Traum von der eigenen WG in Monaco scheint für die Geschwister Davina und Shania gerade zur Zerreißprobe zu werden. In der Folge vom Montag (3. April) eskaliert der Streit über die Hausarbeit so sehr, dass Davina ihre jüngere Schwester auffordert, auszuziehen.

Davina und Shania Geiss: WG-Zoff bei der Hausarbeit

Bereits bei den WG-Aufgaben scheinen die volljährigen Schwestern unterschiedlicher Auffassung zu sein. „Um den Haushalt kümmere ich mich. Oft bin ich diejenige, die alles sauber machen muss“, beklagt sich Davina Geiss vor laufender Kamera. Selbst wenn der gemeinsame Hund sein Geschäft verrichtet, muss die 19-Jährige ran. „Wenn Maddox auf einmal Pipi irgendwo macht, dann muss ich das sauber machen, dann ruft Shania mich auch an“, erklärt Davina weiter.

Bikinis, Luxus, Mode: Die schönsten Bilder der Geissens-Töchter Shania und Davina Geiss Fotostrecke ansehen

Shania würde laut Davina nur gelegentlich im Haushalt mithelfen, beispielsweise bei Spülmaschine und Badezimmer, und würde sich bestenfalls nur um ihr eigenes Zimmer kümmern. Doch Shania sieht das scheinbar anders. „Also ich putze. Mit Davina. Also wir machen das zu zweit. Wir machen alles zusammen“, kontert die 18-Jährige.

Davina Geiss platzt der Kragen: „Dann zieh aus, Shania!“

Schließlich eskaliert der Schwestern-Krieg über die Hausarbeit, als sich Shania noch über den sichtbaren Wäscheständer im Raum aufregt. Davina reagiert entnervt. „Dann zieh aus, Shania! Du hast dein eigenes Geld. Du hast ja gesagt, an dem Tag, wo du 18 wirst, bist du eh weg. Das ist aber jetzt schon drei Monate her“, fordert die 19-Jährige ernst. Nach einem Moment eisiger Stille erklärt Davina weiter: „Zusammenleben ist jetzt nicht so prickelnd. Manchmal schon, manchmal nicht.“

Zoff bei den Geissens-Geschwistern: Die WG von Davina und Shania könnte bald Geschichte sein © Screenshot/RTLZWEI/Die Geissens

Doch das angespannte Verhältnis war auch noch im weiteren Verlauf der Folge weiterhin zu spüren. Bei der Dirndl-Anprobe für eine Oktoberfest-Party lieferten sich die beiden einen erneuten Schlagabtausch. „Das ist so unnormal, wie du drauf bist heute“, kommentiert Davina das Verhalten ihrer Schwester. Die 18-Jährige kontert gereizt: „Nerv nicht!“ Hier und da enden die Streitereien der beiden sogar mit Handgreiflichkeiten: Weil Davina und Shania anfingen, sich zu schlagen, musste sogar Mama Carmen Geiss eingreifen. Verwendete Quellen: „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ (RTLZWEI)