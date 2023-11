Notaufnahme: Schwangerer „Sommerhaus“-Star Pia Tillmann hatte Autounfall

Von: Elena Rothammer

Die „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten Pia Tillmann und Zico Banach erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Doch nun meldete sich die Ex-„Köln 50667“-Darstellerin mit besorgniserregenden Nachrichten: Sie hatte einen Autounfall.

Köln – Derzeit sind Pia Tillmann (35) und Zico Banach (32) in „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Dem gefürchteten „Sommerhaus“-Fluch sind die ehemaligen „Köln 50667“-Darsteller nicht zum Opfer gefallen – ganz im Gegenteil. Im September verkündeten die beiden, dass sie ihr erstes gemeinsames Baby erwarten. Jetzt muss die werdende Zweifach-Mama jedoch einen Schock verkraften.

Nach Autounfall: „Sommerhaus“-Kandidatin Pia Tillmann in Sorge um ihr ungeborenes Baby

Während im „Sommerhaus“ derzeit Frust wegen der Neuzugänge herrscht, hat Pia Tillmann abseits des Formats ganz andere Sorgen. In ihrer Instagram-Story meldete sich die 35-Jährige sichtlich mitgenommen und mit verweinten Augen. „Sorry, dass heute nichts mehr kam. Ich in gerade erst zu Hause, weil ich einen Unfall hatte“, berichtete sie ihren Followern.

Ihr sei die Vorfahrt genommen worden, was in einem Auffahrunfall endete. Ihre größte Sorge galt sofort ihrem Ungeborenen. „Dann war ich in der Notaufnahme und da wurde es dann echt schlimm mit den Schmerzen, auch im Unterbauch und so“, erzählte Pia weiter und betonte: „Ich habe mir einfach total Sorgen gemacht, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, dass was mit dem Baby nicht in Ordnung ist, weil der Gurt halt auch voll reingeschnitten hat und sowas.“

Pia Tillmann erlitt 2022 eine Fehlgeburt Insbesondere wegen einer traumatischen Erfahrung im vergangenen Jahr kommen bei Pia Tillmann schnell Ängste um ihr Kind auf. „Zico und ich haben im letzten Jahr schon mal ein Kind erwartet, aber leider hat das Würmchen es nicht geschafft. In der elften Schwangerschaftswoche wurde bei einer Routineuntersuchung festgestellt, dass keine Herztöne da sind“, erzählte die TV-Bekanntheit ihren Instagram-Followern.

Sorge um ihr Baby: Schwangere Pia Tillmann versucht, ruhig zu bleiben

Sowohl der Ultraschall als auch die Herztöne waren jedoch zunächst unbedenklich. „Auf den ersten Blick scheint alles okay und deshalb musste ich nicht dableiben. Aber sie sagte auch ehrlich, dass sie in der Woche, in der ich gerade bin, eh nichts machen könnte, wenn etwas sein sollte“, erinnerte sich Pia Tillmann. Immerhin sei die Lungenreife noch nicht abgeschlossen. Nach dem ersten Schock versuche die „Sommerhaus“-Teilnehmerin nun positiv und ruhig bleiben.

Im TV sprach sie auch bereits über eine herausfordernde Zeit in der Vergangenheit. Im „Sommerhaus“ berichtete Pia Tillmann von einer Trennung, die ihr zugesetzt hatte – und aus welch lächerlichem Grund ihr Freund sie verlassen hatte. Verwendete Quellen: Instagram