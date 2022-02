„Das war magic“: Christin Stark verrät Details über ihre Schwangerschaftsverkündung bei Florian Silbereisen

Von: Lisa Klugmayer

Christin Stark und Matthias Reim erwarten ihr ersten gemeinsames Kind. Die Vorfreude ist riesig. Nun verrät die Schlagersängerin, wie es war, ihre Schwangerschaft live bei Florian Silbereisen zu verkünden.

Stockach am Bodensee - Es war DIE Sensation beim Schlagerboom 2021 Ende Oktober: Matthias Reim (64) und Christin Stark (32) teilten nicht nur ein süßes Geheimnis mit Moderator Florian Silbereisen (40) und seinem Millionen-Publikum, sondern hatten gleich zwei große Neuigkeiten zu verkünden. Die beiden Schlager-Stars haben nämlich nicht nur ganz heimlich geheiratet, sondern freuen sich auf ihr erstes gemeinsames Kind. In einem Interview verrät die werdende Mama erstmals, wie sie diesen besonderen Auftritt erlebt hat.

Christin Stark und Matthias Reim werden Eltern: Große Verkündung beim Schlagerboom

Als Christin Stark nach dem Auftritt von Matthias Reim die Schlagerboom-Bühne in einem eng anliegenden weißen Kleid betrat, war ihre kleine Babykugel nicht zu übersehen. Die Schlagersängerin hatte offensichtlich große Neuigkeiten zu verkünden und wie geht das besser als mit ihrem neuen Song „Baby komm und rock mein Herz“ - eine Liebeserklärung an ihr ungeborenes Kind. Emotional berichteten Christin und Matthias danach von ihrem Babyglück und ihrer riesengroßen Freude auf das gemeinsame Kind. „Es ist so schön! (...) Das, was jetzt kommt, ist nicht einfach Nummer 7, sondern unser Herzenswunsch!“, so Matthias Reim. Extratipp.com* von IPPEN.MEDIA berichtet.

Für Christin Stark ist es das erste Kind und seit der öffentlichen Bekanntgabe plaudert die Schlagersängerin nur zu gerne über ihre Schwangerschaft und stellt ihre Babykugel stolz zur Schau. So erzählte sie beispielsweise, dass die Schwangerschaft eine kleine Überraschung war. Als sie den positiven Test in der Hand hielt, war das ein kleiner Schock. Auf ihre Babykugel ist sie besonders stolz. Im Dezember postete die Schlagersängerin deswegen ein weihnachtliches Schwangerschaftsfoto: in schwarzer Spitzenunterwäsche und nacktem Babybauch.

Nun erzählt Christin Stark erstmals, wie sich der Moment der Schwangerschaftsenthüllung angefüllt hat und wieso sie ihr Glück so lange geheim gehalten hat.

Christin Stark: Deswegen hat die Schlagersängerin ihre Schwangerschaft so lange geheim gehalten

Eine Schwangerschaftsverkündung. Live im TV. Vor einem Millionenpublikum. Zur besten Sendezeit. Das muss ein aufregender Moment für Christin Stark gewesen sein, besonders nachdem sie ihre Schwangerschaft lange verheimlicht hatte. „Ich habe ja auch versucht, ganz bewusst, meine Überraschung zu verstecken, mein Glück noch zu verstecken, bis dato“, erklärt die Schlagersängerin im Interview mit Uta Bresan bei „Musik für Sie“.

Uta Bresan im „Musik für Sie“-Studio. Christin Stark wurde live dazugeschaltet. © Screenshot MDR/Musik für Sie

Der Grund für die Geheimnisse? Christin Stark wollte es „einfach musikalisch teilen“. Ein Gänsehautmoment - sowohl für ihre Fans, als auch für die Schlagersängerin selbst. „Und als dann dieser Moment endlich kam, als ich dann meine Jacke ausziehen durfte und dann auch meinen kleinen Babybauch zeigen durfte, das war einfach magic“, verrät sie.

Ihre geplanten Konzerte will Christin Stark wegen ihrer Schwangerschaft übrigens nicht absagen oder verschieben. Wie sie verriet, wird sie gemeinsam mit Florian Silbereisen und seiner XXL-Tour ab April unterwegs sein und auch bei der Tour von Matthias Reim wird sie dabei sein.*extratipp.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.