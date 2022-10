28 Regale in Ankleidezimmer: So luxuriös soll Lauras und Pietro Lombardis neues Haus werden

Teilen

Pietro Lombardis schwangere Freundin Laura Maria zog in sein luxuriöses Haus. Dabei gestaltet sie fleißig in ihrem Sinne um. Jetzt bestellte sie Möbel für zwei riesige Ankleidezimmer.

Köln – Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die beiden verkündeten auch, dass Laura Maria in das große Haus des DSDS-Stars mit einziehen wird. Die Mama-To-Be plant schon mal den Kleiderschrank – auch für ihren Freund.

Laura zieht wegen der Worte ihres Vaters zu Pietro

Eigentlich wollte die Influencerin gar nicht bei ihrem Musikerfreund einziehen, wie sie im gemeinsamen Podcast „ON - OFF“ gestand. Die Idee lieferte schließlich ihr Vater: „Deinem Papa haben wir es zu verdanken, dass du bei mir einziehst“, so Pietro. Der sagte zu seiner Tochter: „Du ziehst zu deinem Mann, da gibt es keine Diskussion. Ihr bekommt ein Kind, ihr werdet zusammenleben.“ Ihre Wohnung wird die 26-Jährige aber trotzdem behalten, erklärte sie.

Laura Maria plant schon einen begehbaren Kleiderschrank. © Screenshots Instagram/lauramaria.rps/pietrolombardi

Trotzdem geht Laura Maria in der Umgestaltung ihres neuen Zuhauses schon voll auf, wie sie auf Instagram zeigt. „Ich habe mich bei ihm nie wohlgefühlt. Das Haus ist zu groß und eben eine typische Jungsbude“, erklärte sie und trat einen Gang ins Möbelhaus an. Dort designte sie direkt als Erstes den Kleiderschrank.

Laura Maria richtet sich riesiges Ankleidezimmer bei Pietro ein

So soll jeder der beiden einen eigenen begehbaren Kleiderschrank bekommen – in riesigen Dimensionen. „Mein Kleiderschrank wird so aussehen, aber halt mit Türen“, schrieb die gelernte Rechtsanwaltsgehilfin unter ein Foto, das simuliert, wie es später aussehen wird. Alleine das Ankleidezimmer von Rypa hat 28 Regale, daneben gibt es noch einmal fünf weitere, ebenso hohe Elemente.

Weil Lombardi nicht mitwollte, entschied Rypa auch ein ähnliches Design für ihren Freund: „Plane Pietros Kleiderschrank. Der Mann wollte nicht mit“, heißt es auf Instagram. Die Freundin des DSDS-Jurors machte jedenfalls kurzen Prozess und bestellte gleich alles.

Pietro Lombardis Erfolgsgeschichte „Ich bin komplett im Ghetto aufgewachsen“, erklärt Pietro Lombardi in der ersten Folge seiner neuen RTLplus-Doku „Pietro Lombardi: Familie – Glaube – Liebe“. Vor elf Jahren wurde der heute 30-Jährige nämlich von einem Tag zum nächsten zum Superstar, als der Hobby-Sänger die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ für sich entschied. Heute ist er selbstständig, verdient sein Geld mit seiner Musik, mit TV-Auftritten, Investitionen und mit seinem eigenen Franchise-Supermarkt. Früher hielt er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Er arbeitete beispielsweise als Pizzabäcker oder als Swarovski-Steinleger in der Werkstatt eines Schmuckgeschäfts.

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Nicht nur Laura, auch Pietro Lombardi gibt via Instagram immer wieder Einblicke in ihr gemeinsames Leben. So teilte er kürzlich, wie Laura Maria ungeschminkt aussieht. Verwendete Quellen: instagram.com/lauramaria.rpa und pietrolombardi