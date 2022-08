Pietro Lombardis Freundin Laura: Wenn kein Antrag kommt, bekommt Baby ihren Nachnamen

Von: Julia Hanigk

Teilen

Pietro Lombardi und Laura Maria: Steht bald Verlobung und Hochzeit an? © Screenshots Instagram/pietrolombardi und /lauramaria.rpa

Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa erwarten ein Baby. Seit Juli sind sie wieder offiziell zusammen, verheiratet sind sie nicht. Die Freundin des DSDS-Stars stellte daher klar: Bleibt das so, wird das Baby ihren Nachnamen tragen.

Köln - Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) gaben im Juli bekannt, dass sie wieder ein Paar sind. Sie versuchten es schon 2020 einmal miteinander, nach wenigen Wochen war damals schon wieder aus. Jetzt die Knallernachricht einen Monat später: Die Influencerin erwartet ein Baby! Dabei hat sie schon ganz genaue Vorstellungen, welchen Nachnamen das Kleine bekommen soll.

Pietro Lombardis erster Sohn Alessio trägt einen Doppelnamen als Nachnamen

Der DSDS-Star, der 2023 auch wieder in der DSDS-Jury sitzen wird, ist mit seiner Freundin aktuell aber nicht verheiratet. So stellt sich natürlich die Frage, welchen Nachnamen das ungeborene Baby tragen soll. Mit Exfreundin Sarah Engels war das einfacher: Da beide Lombardi hießen, bekam auch Sohn Alessio diesen Nachnamen. Nachdem Sarah bei der Hochzeit mit Julian Büscher allerdings wieder ihren früheren Nachnamen angenommen hatte, heißt Alessio allerdings jetzt Lombardi-Engels.

In einem Instagram-Livestream fragten Fans Laura und Pietro schließlich erst einmal nach einer eventuellen Hochzeit, woraufhin der DSDS-Sieger von 2011 antwortete: „Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Aber vielleicht irgendwann mal.“ Laura Maria Rypa dagegen erklärte, dass die Hochzeit Einfluss auf den Namen des zukünftigen Kindes haben wird. Solange die beiden nicht verheirateten seien, werde das Kind auch ihren Nachnamen bekommen: „Wenn wir heiraten, werde ich seinen Namen tragen und das Kind selbstverständlich auch“, so die 26-Jährige.

Unverheiratete Paare in Deutschland Laut Zahlen des Statistischen Bundesamts aus dem Mikrozensus 2019, lebten im Jahr 2019 6,5 Millionen Menschen als unverheiratete Paare in einem Haushalt, wovon 2,1 Millionen gemeinsame Kinder hatten. Ganze 35,1 Millionen Menschen lebten dagegen als Eheleute zusammen im Haushalt, wovon 15,8 Millionen auch gemeinsame Kinder hatten.

„Sechste Frau mit dem Namen Lombardi“ – Wird Pietro seiner Laura einen Antrag machen?

Auch in vorherigen Instagramstorys machte die Blondine klar, dass sie nichts gegen einen Heiratsantrag hätte. So veröffentlichte sie ein Bild ihrer ringlosen Hand und schrieb dazu „Ich sehe noch nichts“. Außerdem fügte sie ein Foto an, auf dem unter einem Pärchenbild stand „Die 6te Frau mit dem Namen Lombardi“.

Laura Maria Rypa beantwortete auf Instagram Fragen zu einer möglichen Verlobung. © Screenshot Instagram/lauramaria.rpa

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Unter dem Instagramfoto, das Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit positivem Schwangerschaftstest zeigt, kommentierte auch Pietros Ex-Ehefrau und DSDS-Weggefährtin Sarah Engels. Über einen „holprigen Start“ des Pärchens zu reden, fanden viele Fans sehr doppeldeutig. Verwendete Quellen: instagram.com/pietrolombardi; instagram.com/lauramaria.rpa; bpb.de; promiflash.de