Baby-Party: Loredana wird von den Wollnys in der Türkei überrascht

Loredana Wollny und ihr Freund Servet bekommen bald ihr erstes Kind. In einem gemeinsamen Urlaub mit der Familie werden die beiden mit einer Baby-Party überrascht.

Die Wollnys bekommen bald weiteren Familienzuwachs und feiern dies. In der aktuellen Folge der Kult-Familie „Die Wollnys“ sind alle Familienmitglieder beim Urlaub in der Türkei. Mit dabei ist natürlich auch die schwangere Loredana (19). Diese erwartet von ihrem Freund Servet schon bald ihr erstes Baby. Um dies zu feiern, haben sich die anderen Familienmitglieder etwas ganz Besonderes ausgedacht.

In der Türkei plant Loredanas Familie für sie und Servet eine Baby-Überraschungs-Party. Dafür arbeiten alle zusammen und organisieren gemeinsam ein Fest: Die Wollnys deckt einen Tisch mit Blumen ein, es gibt eine leckere Torte und natürlich dürfen auch viele Geschenke in Form von den unterschiedlichsten Babysachen nicht fehlen. Die Überraschung ist groß, als Loredana und Servet den Raum betreten und realisieren, was für sie auf die Beine gestellt wurde.

Loredana Wollny und ihr Freund Servet bekommen bald ihr erstes Kind. In einem gemeinsamen Urlaub mit der Familie werden die beiden mit einer Baby-Party überrascht. (Fotomontage) © Screenshot RTL2/Die Wollnys

Loredana Wollny und Servet: Die Baby-Party rührt die werdenden Eltern zu Tränen

Die werdenden Eltern freuen sich unglaublich über diese nette Geste der Familie. Sie sind sehr glücklich über den Rückhalt und die Unterstützung der Wollnys. Mama Silvia (58) hält eine kleine Ansprache und verkündet: „Wir hoffen, dass es eine schöne Überraschung für euch ist und wollten euch einfach damit sagen, dass wir uns sehr auf euren Nachwuchs freuen!“ Besonders Servet freut sich über die neu dazu gewonnene Familie und richtet das Wort an seine Schwiegermutter: „Danke, Mama!“