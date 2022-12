Prominenter Familienzuwachs: Ein Ochsenknecht-Baby ist auf dem Weg

Natascha Ochsenknecht wird wieder Oma. © Ralf Mueller via www.imago-images.de

Cheyenne Ochsenknecht ist erneut schwanger. Die 22-Jährige erwartet mit Ehemann Nino Sifkovits ihr zweites gemeinsames Baby.

Freudige Nachrichten aus dem Hause Ochsenknecht! Model und Influencerin Cheyenne Ochsenknecht ist zum zweiten Mal schwanger. Die 22-Jährige und ihr Ehemann Nino Sifkovits freuen sich aktuell auf Baby Nummer zwei.

Dass ihre kleine Tochter Mavie (1) kein Einzelkind bleiben soll, war für die Tochter von Natascha und Uwe Ochsenknecht schon immer klar. Bereits Anfang des Jahres verriet Cheyenne, dass sie sich weitere Kinder wünscht. Wenige Monate nach der Hochzeit mit Partner Nino ist die 22-Jährige erneut schwanger mit Baby Nr. 2!



Erst vor wenigen Tagen wurde Cheyenne von ihrer Instagram-Community gefragt, ob schon ein zweites Kind in Planung sei. „Yes, yes, yes”, erklärte das Model ihren Fans. Was ihre Follower nicht wussten: Sie ist bereits schwanger mit ihrem zweiten Kind!

Zweites Baby ist ein Wunschkind

Im Februar verriet Cheyenne in einem Gala-Interview, dass sie ohne ihre “Let’s Dance”-Teilnahme schon lange wieder schwanger wäre. Auch Mama Natascha Ochsenknecht ahnte schon früh, dass sich ihre Tochter mit Baby Nr. 2 nicht allzu viel Zeit lassen wird. „Da wird es auch nicht mehr lange dauern, bis das zweite Kind dann kommt. Bin ich mir hundertprozentig sicher“, plauderte Natascha im Interview mit „Bunte.de“ aus.

Jetzt hat sich ihr Traum nach einem zweiten Baby erfüllt! Wie die „Bild“-Zeitung zudem von einem Insider der Ochsenknecht-Familie erfahren haben will, freue sich die ganze Familie sehr auf den Nachwuchs. Das Baby sei ein absolutes Wunschkind des Paares.

Bilder von ihren Kindern werden ihre Fans jedoch nicht zu sehen bekommen. Dazu hat Cheyenne eine starke Meinung: „Wie kann man einfach seine Kinder online stellen, wo Millionen Menschen Zugriff drauf haben, ohne zu wissen, ob das Kind das überhaupt jemals will.”