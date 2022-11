„Voller Schrecken“: Baby von „Bauer sucht Frau“-Stars Jörn und Oliwia ins Krankenhaus eingeliefert

Teilen

Jörn & Oliwia sind in Sorge um ihr Baby. © Instagram/Jörn & Oliwia

Wegen erhöhter Gelbsuchtwerte musste die neugeborene Tochter von „Bauer sucht Frau“-Jörn und Oliwia ins Krankenhaus. Die Kleine kam erst Ende Oktober zur Welt.

Namibia – Was für eine Schock-Nachricht für die frischgebackenen Eltern Jörn und Oliwia. Vor wenigen Tagen feierten die „Bauer sucht Frau“-Stars noch das Leben mit der Geburt ihrer kleinen Tochter, ihres zweiten Kindes, und nun mussten sie ihre neugeborene Tochter ins Krankenhaus bringen. „Gestern waren wir zur Routinekontrolle beim Arzt und aus heiterem Himmel, völlig unerwartet, kam auf uns die Nachricht zu, dass wir noch am gleichen Tag ins Krankenhaus müssen“, berichteten die besorgten Eltern auf ihrem Instagram-Account. Dazu teilt das Paar ein Bild ihrer Tochter Aurelia im blau erleuchteten Krankenhausbettchen.

Grund für den Krankenhausaufenthalt seien erhöhte Gelbsuchtwerte bei der Neugeborenen, weswegen eine Lichttherapie im Krankenhaus von Nöten gewesen sei, erklären die „Bauer sucht Frau“-Stars weiter. „Es ist unvorstellbar, wie schnell man als Eltern besorgt und voller Schrecken ist, wenn so etwas dem eigenen Kind passiert“, heißt es weiter unter dem Beitrag. Es habe sich nur um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt und die Kleine habe keine schwere Krankheit, betont das Paar weiter und dennoch lässt sich das Gefühl der Ohnmacht nicht einfach abschütteln: „Man fühlt sich einfach nur hilflos und machtlos, vor allem, wenn man mit so etwas überhaupt nicht rechnet“.

Erst vor fünf Tagen stellte das „Bauer sucht Frau“-Traumpaar seiner Community die kleine Aurelia vor

Auch vor der Geburt hatten die werdenden Eltern bereits Sorge um ihre Tochter. Ende August erkrankte die gesamte Familie, inklusive der hochschwangeren Oliwia, nämlich erstmals seit der Pandemie an Corona und litt unter anderem an hohem Fieber. Via Instagram teilte das Paar seine Sorge um den einjährigen Sohnemann Bruno und die ungeborene Aurelia.

Der Nachwuchs hat es aber gut überstanden und das Töchterchen kam gesund und munter zur Welt. Erst vor wenigen Tagen stellte das TV-Paar seiner Instagram-Community offiziell die neue Erdbewohnerin vor. Die kleine Maus wird auf den Namen Aurelia Carmen hören und wurde am 27. Oktober in Namibia geboren. Dort ist es auch, wo der „Bauer sucht Frau“-Nachwuchs mit Papa Jörn, Mama Oliwia und Brüderchen Bruno aufwachsen und das Farm-Leben leben wird.