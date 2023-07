Babybauch im Dirndl: Deutsche Royals im Elternglück

Von: Susanne Kröber

Wunderbare Nachrichten aus dem Haus Mecklenburg-Strelitz. Hande Herzogin zu Mecklenburg und Georg Alexander Herzog zu Mecklenburg und Ehefrau Hande erwarten ein Baby.

Rotterdam – Schon Ende April postete Hande Herzogin zu Mecklenburg (30) bei Instagram ein Bild von sich und Ehemann Georg Alexander Herzog zu Mecklenburg (31), auf dem sich unter ihrem dunkelblauen Strickkleid ein Babybäuchlein abzuzeichnen schien. Mit einem neuen Schnappschuss, der sie mit nicht mehr zu übersehendem Babybauch im Dirndl zeigt, beendet Hande nun alle Spekulationen – bei den mecklenburgischen Royals steht Nachwuchs an.

Georg Alexander Herzog zu Mecklenburg und seine Hande fanden ihr Glück in Rotterdam

Erbprinz Georg Alexander Herzog zu Mecklenburg ist der älteste Sohn von Herzog Borwin (67) und Herzogin Alice (63). Seine Ehefrau Hande lernte der Thronfolger des Hauses Mecklenburg-Strelitz in den Niederlanden kennen, wo beide beruflich tätig sind. Erbprinzessin Hande, geborene Macit, wurde im türkischen Tarsus geboren, lebt allerdings seit 2010 in Rotterdam. Ihre Verlobung gaben Hande und Georg Alexander am 20. Dezember 2020 via Facebook bekannt

Es folgte die standesamtliche Trauung auf Schloss Mirow in Mecklenburg-Vorpommern am 17. Juni 2022, die im kleinen Kreis stattfand. Für ihre kirchliche Hochzeit am 17. September letzten Jahres hatten sich Georg Alexander Herzog zu Mecklenburg und Hande Herzogin zu Mecklenburg etwas ganz Besonderes ausgedacht. Der Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche der Residenzstadt Neustrelitz war öffentlich, sprich es durfte jeder der Adelshochzeit beiwohnen, der einen Platz ergattern konnte – Volksnähe pur.

Nachwuchs im Großherzoglichen Haus Mecklenburg-Strelitz

Georg Alexander Herzog zu Mecklenburg hat mit Herzogin Olga (34) und Herzog Michael (29) selbst zwei Geschwister, jetzt schenkt er seinen Eltern das erste Enkelkind. Wann genau der royale Nachwuchs das Licht der Welt erblicken wird, ist nicht bekannt, Hande Herzogin zu Mecklenburg ließ bei Social Media bisher nur Bilder sprechen und schrieb zu ihrem Babybauch-Bild lediglich „Zwentibalds und Emilys Hochzeits-Wochenende“.

Ein Foto, das Hande Herzogin zu Mecklenburg bei Instagram postete (rechts) lässt erahnen, dass sie und Ehemann Georg Alexander Herzog zu Mecklenburg sich schon über Nachwuchs freuen dürfen. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/Jens Büttner/instagram.com/handemecklenburg

Da die erfolgreiche Unternehmerin bei Instagram relativ aktiv ist, wird sie ihre Anhänger aber sicher zu gegebener Zeit mit Baby-News versorgen. Verwendete Quellen: instagram.com, facebook.com