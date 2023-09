„Sommerhaus der Stars“-Paar verkündet Babynews

Von: Diane Kofer

„Das Sommerhaus der Stars“ ist bekanntlich von einem Trennungsfluch befangen – für Zico Banach und Pia Tillmann sieht aber alles bestens aus: Die beiden werden erstmals Eltern.

Köln – Pia Tillmann (35) und Zico Banach (32) gehören zu den Teilnehmern von „Das Sommerhaus der Stars“. Die beiden konnten in der ersten Folge auch schon punkten und schnitten in der Challenge richtig gut ab. Doch bekanntlich geht es in der Beziehung von Sommerhaus-Teilnehmern nach der Staffel bergab. Pia und Zico sind jedoch glücklich – und erwarten sogar Nachwuchs.

Mit Ultraschallbild verkündet: Sommerhaus-Stars Zico Banach und Pia Tillmann werden Eltern

Obwohl das Duo einen guten Start hinlegte, polarisierten in der Auftaktfolge von „Das Sommerhaus der Stars“ andere Kandidaten. Claudia Obert (61) und Max Suhr (23) sorgten mit ihren Trockenübungen für Aufruhr. Die Schlagzeilen gehören kurz nach Ausstrahlung von Sendung Nummer eins, jetzt aber doch Zico und Pia – die beiden verkünden via Instagram eine süße Nachricht.

„Keine weiteren Worte benötigt“, schreiben die „Köln 50667“-Bekanntheiten in einem gemeinsamen Post. Auf dem zugehörigen Bild sind die zwei zu sehen, während sie sich verliebt in die Augen schauen und ein Ultraschallfoto in die Kamera halten. Pia und Zico werden Eltern – sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die Freude ist den beiden sichtlich anzusehen, denn sie strahlen bis über beide Ohren in die Kamera.

Für Sommerhaus-Experte Eric Sindermann (35) war schon längst klar, dass die Beziehung der beiden standhalten würde. In einem Kommentar zum explosiven Start der Sommerhaus-Staffel erklärte er die beiden zu seinen Mitfavoriten. Verwendete Quellen: Instagram/ zicoriccardo, piatillmann