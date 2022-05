„Es ist ein Junge“: Jenny Frankhauser enthüllt das Geschlecht ihres Babys

Von: Alica Plate

Teilen

Jenny Frankhausr erwartet einen Jungen © Screenshot/Instagram/jenny_frankhauser

Jenny Frankhauser erwartet in wenigen Monaten ihr erstes Kind. Auf Instagram enthüllte sie nun das Geschlecht ihres Babys. Die Schwester von „Goodbye Deutschland“-Star Daniela Katzenberger bekommt einen Jungen.

Ludwigshafen am Rhein - Jenny Frankhauser (29) erwartet in wenigen Monaten zum ersten Mal Nachwuchs. Auf Instagram gibt sie ihren Fans regelmäßig einen Einblick in ihre Schwangerschaft. Innerhalb eines Videos enthüllte sie nun das Geschlecht des Babys - die Schwester von „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Daniela Katzenberger erwartet einen Jungen!

Jenny Frankhauser ist zum ersten Mal schwanger

Anfang April ließ die hübsche Blondine die Bombe platzen: Sie und Freund Steffen König werden zum ersten Mal Eltern. Eine Nachricht, die auch Jennys Familie extrem erfreute. Während Mama Iris Klein immer wieder über diese Neuigkeit schwärmt, hält sich Schwester Daniela Katzenberger noch immer bedeckt.

Auf Instagram gibt Jenny Frankhauser seit der Bekanntgabe immer wieder Updates und teilt dabei auch Fotos ihrer wachsenden Babykugel. Auch der Nestbau scheint im vollen Gange - kürzlich kaufte der TV-Star gemeinsam mit ihrem Partner ein eigenes Haus. Ihrem gemeinsamen Glück scheint also nichts mehr im Weg zu stehen.

„Es ist ein Junge“: Jenny Frankhauser enthüllt das Geschlecht ihres Babys

Das Babyzimmer kann die ehemalige Dschungelcamp-Siegerin nun nämlich auch einrichten. Denn Jenny hat das Geschlecht ihres Babys erfahren. Eine Neuigkeit, die sie am 6. Mai auch mit ihrer Community teilte. Innerhalb eines Videos zerstachen sie gemeinsam einen schwarzen Luftballon. Anschließend regnete es blaues Konfetti.

„Es ist ein Junge. Wir sind so glücklich und gesegnet und können es kaum erwarten, unseren kleinen Babyboy endlich zu treffen“, kommentiert sie das Video. Doch noch müssen sie sich etwas gedulden - die hübsche Blondine befindet sich derzeit nämlich erst in der 18. Schwangerschaftswoche.

Dennoch hat sich ihr Körper bereits extrem verändert. Nicht nur der Bauch der 29-Jährigen ist mächtig gewachsen, sondern auch ihre Brüste. „Bestehe nur noch aus Brust“, gab Jenny Frankhauser innerhalb eines ehrlichem Schwangerschaftsupdate kürzlich zu verstehen. Verwendete Quellen: Instagram.com/jenny_frankhauser