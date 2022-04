Helene Fischer widerspricht nächstem Gerücht über ihr Kind

Von: Lisa Siegle

Helene Fischer hat ein weiteres Gerücht um die Geburt vom Baby dementiert. © Jan Huebner/Lakomski/Imago

Helene Fischer dementierte die Aussage, dass ihr Kind per Hausgeburt zur Welt gekommen ist. Ein weiteres Gerücht um die Geburt des Babys ist ebenfalls haltlos. Hier mehr erfahren:

Helene Fischer (37) ist vor kurzem zum ersten Mal Mutter geworden. Bei einem Auftritt Ende März 2022 in der Schweiz zeigte sie sich erstmals in der Baby-Pause strahlend und in Top-Form – offiziell bestätigt hat die Schlagersängerin die Geburt ihres Kindes jedoch nie. Gerüchte und angebliche Insider-Behauptungen um die Geburt des Fischer-Babys gibt es jedoch zuhauf.

Nachdem Helene Fischer bereits dementiert hat, dass sie eine Hausgeburt hatte, folgt jetzt das nächste Statement. Auch ein weiteres Gerücht um die Geburt von Helene Fischers Baby ist völlig haltlos, weiß RUHR24*. Die Zeitung Bild, die das Gerücht in die Welt gesetzt hat, musste jetzt eine Gegendarstellung veröffentlichen. *RUHR24 ist Teil des Redaktionsnetzwerks von IPPEN.MEDIA