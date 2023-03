Ex-Bachelor Andrej Mangold gibt zu, untreu gewesen zu sein

Andrej Mangold beichtet in einer Instagram-Fragerunde, dass der Ex-Bachelor mal untreu gewesen ist: „Habe noch nicht die Definition von wahrer Liebe gekannt“.

Köln – Der Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold (35) eröffnete auf seinem Instagram-Account einen Austausch mit seinen Fans nach dem Motto: „Geheimnis, das niemand von dir weiß, ihr aber endlich mal rauslassen wollt“. Und dabei kamen pikante Wahrheiten ans Licht – nicht nur von seinen Followern. Auch der einstige Basketballstar lüftet ein Geheimnis aus seiner Vergangenheit, was vielen Fans sicherlich nicht gefällt.

Unter seinen 267 Tausend Fans schien es eine rege Anteilnahme an der Fragerunde gegeben zu haben und einige Antworten veröffentlichte Mangold im Anschluss in seiner Instagram-Story. Die meisten Beichten drehten sich dabei wohl um das Thema Fremdgehen und Affären. So antwortet Andrej auf die Beichte „Ich habe mit meinem Chef geschlafen“, dass schon einige Antworten in diese Richtung eingegangen seien.

Zum Thema hat der Ex von Jennifer Lange (30) eine klare Einstellung: „Spricht ja auch nichts dagegen, wenn beide Single sind. Problem ist meistens nur, dass das nicht der Fall ist.“ Die nächste Beichte ging allerdings einen Schritt weiter und schlägt genau in die Kerbe. Eine Person eröffnet Andrej, dass sie oder er verheiratet sei und eine Affäre habe. Dafür hat der ehemalige Rosenkavalier kein Verständnis und schreibt: „Oh man… Mal im Ernst, wie kommt das?“

Der Ex-„Bachelor“ gibt zu: Mit Anfang 20 war Andrej Mangold in einer Beziehung untreu

Der 35-Jährige, der aktuell glücklich mit Influencerin Annika Jung (32) liiert ist, findet Fremdgehen ist einfach ein „No Go“, gesteht aber gleichzeitig auch schon einmal in einer Beziehung untreu gewesen zu sein. „Auch ich habe Anfang 20 noch nicht die Definition von wahrer Liebe gekannt und war mal untreu“, gibt sich der Influencerin ehrlich und lässt aber weitere Details aus. Wie seine Fans das wohl finden?

Immerhin ist Mangold ehrlich und scheint das mit der Treue heute deutlich ernster zu nehmen. Da so viele Kommentare zum Thema kamen, richtet der „Kampf der Realitystars“-Teilnehmer anschließend nochmals das Wort an seine Fans: „Klar, läuft nicht immer alles glatt in einer Beziehung oder man ist dauerhaft zu 100% glücklich, aber wieso kommuniziert man dann nicht mit seinem Partner?“ Für den Ex-Rosenkavalier ist in Sachen Fremdgehen eines klar: „Wenn es schon so weit gekommen ist, ist sowieso schon alles verloren, liebe Leute“, erklärt Andrej, denn Fremdgehen beginne schon vor dem physischen Akt.