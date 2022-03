„Guter Abgang, Respekt“: „Bachelor“-Fans feiern Jana-Maria nach Korb im Finale

Teilen

Jana-Maria kassierte vom Bachelor einen Korb © RTL

Für die letzte Rose hat es leider nicht gereicht – doch Jana-Marias gefasste Reaktion auf „Bachelor“ Dominiks Abfuhr begeistert die Fans.

„Mein Herz hat sich für Anna entschieden“ – diese bittere Nachricht eröffnete „Bachelor“ Dominik Stuckmann (30) der Zweitplatzierten Jana-Maria Herz (30) im großen Finale. Nachdem sie eine ganze Staffel lang um das Herz des Junggesellen gekämpft hatte, musste die Unternehmerin die Show leider als Single verlassen. Obwohl Jana-Maria sichtlich enttäuscht war, reagierte sie fair. Zum Abschluss gab sie Dominik sogar eine innige Umarmung und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft mit seiner Auserwählten Anna Rossow (33): „Danke für die Zeit und viel Glück mit allem.“

Jana-Marias gefasste und tränenlose Reaktion kam auch bei den TV-Zuschauern gut an, die sie im Netz für ihr Verhalten feiern. „Eine sehr starke Frau, klasse gemacht“, lobte sie ein Facebook-User. Diesem Urteil schloss sich ein weiterer an: „Ein guter Abgang, Respekt!“ Und ein dritter Fan war der Meinung: „Der Abgang von ihr war sehr respektvoll. Dennoch glaube ich, dass sie doch schon sehr enttäuscht war, auch wenn sie es nicht so zugeben möchte. Sie ist eine tolle und hübsche Frau, die ganz sicher auch bald jemanden findet.“

Jana-Maria: „Froh und erleichtert“ nach Staffelende

Tatsächlich scheint sich Jana-Maria schnell von der Enttäuschung erholt zu haben. So verriet sie gegenüber Promiflash: „An dem Tag der Entscheidung war ich sehr froh und erleichtert, dass es alles ein Ende nahm. Es war ein großer Druck über die letzten Wochen in Mexiko.“ Ein gebrochenes Herz sieht also anders aus! Die Wahlspanierin konnte es außerdem kaum abwarten, ihre Lieben wiederzusehen, die ihr dabei halfen, über den Korb hinwegzukommen. „Nachdem er sich gegen mich entschieden hatte, hatte ich mich einfach so auf meine Familie und mein normales Umfeld gefreut“, berichtete sie.

Fake-Vorwürfe will sich die hübsche Blondine aber nicht gefallen lassen. Ihre Gefühle für Dominik seien echt gewesen, betonte Jana-Maria: „Die Momente, die wir zusammen verbracht haben, waren von keinem von uns ‚gefakt‘. Ich bin zufrieden, wie alles verlaufen ist, und würde im Nachhinein nichts daran ändern.“