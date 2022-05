Bachelor in Paradise: Niklas Schröder hat nach 100 Tagen Diät 25 Kilo abgenommen

Nik Schröder vor und nach seiner Diät © Instagram/Nik Schröder

Nach 100 Tagen Diät! Niklas Schröder schaffte es, 25 Kilo abzunehmen. Der ehemalige „Bachelor in Paradise“-Star freut sich über seine unglaubliche Gewichtsabnahme.

Deutschland – Unglaubliche Gewichtsabnahme! Der ehemalige „Bachelor in Paradise“-Star Niklas Schröder (33) freut sich riesig darüber, mit einer 100-tägigen Diät insgesamt 25 Kilo abgenommen zu haben und fühlt sich mit seiner neuen Figur pudelwohl. Bei dem Reality-TV-Darsteller, der seine Ehefrau Jessica Neufeld (27) 2019 heiratete, waren schon vor der Hochzeit mit seiner Liebsten wegen des Stresses die Kilos gepurzelt. Mittlerweile schaffte es der Vater einer Tochter, weiter an seinem Körper zu arbeiten und postete immer wieder Updates zu seiner Body-Transformation.



Der Prominente ließ seine Follower jetzt über seine Social-Media-Plattform auf Instagram zudem an beeindruckenden Vorher-Nachher-Fotos teilhaben, die seine unglaubliche Gewichtsabnahme dokumentieren. Zu seinem Vorher-Nachher-Posting schrieb der Star stolz, dass er es geschafft habe, seinen zusätzlichen Kilos den Kampf anzusagen. Die TV-Persönlichkeit verkündete: „Ich habe es geschafft. 100 Tage Diät sind rum und über 25 kg habe ich abgenommen.“ Auf den Fotos ist deutlich zu erkennen, dass seine Diät überaus erfolgreich gewesen ist. In seinem Transformations-Video, das der Papa eines Kindes mit seinen Fans teilte, stellt er sich auf eine Waage – und die zeigt nur noch 89,9 Kilo an!

Niklas Schröder hat über 25 Kilo abgenommen

Der einstige „Bachelorette“-Kandidat sprach zudem darüber, dass es ihm bei seiner Gewichtsabnahme vor allem darum gegangen sei, sich in seinem Körper wohlzufühlen. Er erklärte: „Das Gewicht auf der Waage ist nur eine Zahl. Diese ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass man sich wohlfühlt in seinem Körper.” Der Star betonte, dass er sich nach der Gewichtsabnahme auf jeden Fall gesünder und wohler in seinem Körper fühle. Seinem Beitrag fügte er zudem die passenden Hashtags #zielerreicht, #diät und #stolz hinzu.