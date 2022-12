Bachelor-Siegerin Anna „überfordert“: Freundin von Dominik Stuckmann braucht „Zeit für sich“

Ehrliches Geständnis von Anna Rossow: Die „Bachelor“-Teilnehmerin sehnt sich nach mehr Ruhe und Ausgeglichenheit in ihrem hektischen Leben.

Anna Rossow (34) schüttet den Instagram-Usern ihr Herz aus! Die TV-Bekanntheit verliebte sich Anfang des Jahres in „Bachelor“ Dominik Stuckmann (30). In der RTL-Kuppelshow konnten die Fans Woche für Woche mitverfolgen, wie sich das Paar näher kam und einander schließlich seine Liebe gestand.

Die Sendung katapultierte die ehemalige Angestellte im öffentlichen Dienst schlagartig ins Rampenlicht. So startete sie eine Karriere als Influencerin und zog von Hamburg nach Frankfurt, um mit ihrem Schatz ein gemeinsames Liebesnest zu beziehen. Wegen ihrer Karrieren sind Anna und Dominik praktisch ständig unterwegs. So reisten sie kürzlich für zwei Wochen nach Costa Rica, was die brünette Schönheit fleißig auf Instagram dokumentierte. Kaum zurück in Deutschland standen mehrere Termine für das Kuppelshow-Paar an.

Die stressigen Tage haben ihre Spuren bei Anna hinterlassen. Auf Instagram gesteht sie ihren Fans nun, wie sehr sie die Hektik in den letzten Wochen belastet hat. „Gestern war wieder so ein Tag... ich war noch gar nicht richtig da und der Jetlag hat richtig gekickt. Wir hatten direkt wieder einiges zu erledigen und das hat so ein Chaos in meinem Kopf angerichtet, dass ich innerlich schon wieder so gestresst war“, offenbart sie.

Anna Rossow: Partner Dominik Stuckmann bekommt ihre Launen ab

Leider bekomme es gerade ihr Partner zu spüren, wenn Anna gestresst sei. Dann sei sie nämlich „launisch und anstrengend“. Umso dankbarer ist die gebürtige Rostockerin, dass sie mit Dominik so „einen tollen Mann“ an ihrer Seite hat. Trotzdem hadert Anna manchmal mit ihrem neuen Leben im Rampenlicht. Ständig auf Achse zu sein, fordert nämlich auch seinen Tribut. „Das sackt jetzt so langsam, und ich bin manchmal auch echt krass überfordert“, räumt sie ein.

Um besser mit ihrem stressigen Alltag klarzukommen, will sich Anna ab sofort „Zeit für sich“ nehmen. „Dominik ist da ganz anders, der braucht keine Zeit für sich, aber ich schon“, verrät die TV-Beauty. „Ich kann auch mal völlig für mich allein sein, und das gibt mir so viel Kraft und Energie.“ Scheint, als hätte Anna ihre Vorsätze für das neue Jahr schon gefunden…