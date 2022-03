Bachelorette: Ex-Kandidat hilft Geflüchteten an polnisch-ukrainischer Grenze

Ex-„Bachelorette“-Kandidat David Friedrich unterstützt ukrainische Flüchtlinge an der polnisch-ukrainischen Grenze. (Fotomontage) © Christina Sabrowsky/dpa/Screenshot Instagram/_david.friedrich_/Montage HEADLINE24

Ex-Kandidat David Friedrich gewann 2017 bei „Die Bachelorette“ auf RTL. Lesen Sie hier, wie er Geflüchtete an der polnisch-ukrainischen Grenze unterstützt:

Seit mehr als einer Woche herrscht in der Ukraine Krieg. Tausende von Menschen haben ihre Heimat verlassen, an den Grenzen herrscht Chaos: Umso wichtiger, dass es Freiwillige gibt, die die Geflüchteten in ihrer Notsituation unterstützen – so auch Ex-„Bachelorette“-Kandidat David Friedrich. Der ehemalige Datingshow-Teilnehmer ist seit einigen Tagen zusammen mit „Tokio Hotel“-Schlagzeuger Gustav Schäfer an der polnisch-ukrainischen Grenze und hilft jenen, die es gerade am nötigsten haben.

MANNHEIM24* fasst zusammen, wie David Friedrich die ukrainischen Flüchtlinge an der Grenze unterstützt.

David Friedrich ist Drummer der Band „Eskimo Callboy“. 2017 nahm er bei der „Bachelorette“ auf RTL teil und gewann im Finale die letzte Rose. Mit „Bachelorette“ Jessica Paszka war er allerdings nur kurze Zeit zusammen. Im September 2017 gab das Paar seine Trennung bekannt. (fas) *MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA