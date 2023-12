Gemeinsame Tour: Heidi Klum will Backup-Sängerin bei Tokio Hotel werden

Was für eine Überraschung: Heidi Klum versucht sich in einem weiteren Berufsfeld. Als Background-Sängerin in der Band ihres Gatten, Tokio Hotel, will die TV-Ikone offenbar bald die Bühne betreten.

Los Angeles – Heidi Klum (50) ist immer für eine Überraschung gut, und wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann scheint sie in ihrer Begeisterung kaum aufzuhalten zu sein. Erst vor Kurzem trat sie in einer Gastrolle in „Die Bergretter“ auf, wo sie als Eventmanagerin Isabell Klett in einer spektakulären Rettungsaktion zu sehen war. Neben ihren Tätigkeiten als Schauspielerin und Moderatorin treibt das Topmodel nun offenbar auch ihre Musikkarriere weiter voran.

Heidi Klum verkündet: „Ich gehe auf Tour mit Tokio Hotel“

Wenn der eigene Ehemann als Gitarrist von Tokio Hotel hauptberuflich Musiker ist, liegt es nahe, dass Heidi Klum ihre Gesangstalente weiter ausbauen will. Und so wie es scheint, haben sie und Tom Kaulitz (34) auch fleißig Pläne geschmiedet. Das verriet die 50-Jährige in einer Instagram-Story. „Ja, ich gehe auf Tour mit Tokio Hotel. Ich weiß, das sollte eigentlich eine Überraschung sein, aber ich werde ihre Backup-Sängerin sein“, verkündet das Model darin. Wie ernst diese Ankündigung gemeint ist, bleibt fraglich.

Bereits 2006 veröffentlichte die TV-Ikone ihren ersten Song, das Weihnachtlied „Winter Wonderland“. Für ihre eigene Show „Germany’s Next Topmodel“ stellte sie sich sogar an der Seite von Rapper Snoop Dogg (52) ans Mikro: Der gemeinsame Song „Chai Tea with Heidi“ wurde 2022 zum Opener ihrer Sendung. Das „GNTM“-Finale eröffnete Klum dann mit einer Live-Performance an der Seite ihres Mannes, der sie am Klavier begleitete.

Trotz gemischter Reaktionen: Sie lässt sich den Spaß nicht nehmen

Die Reaktionen im Netz zu ihren musikalischen Performances fielen bislang sehr gemischt aus. Von den einen wurde sie gefeiert, von anderen wurde sie scharf kritisiert. Wieder andere nehmen ihre künstlerischen Ambitionen nicht allzu ernst. Doch Heidi Klum selbst lässt sich von all dem nicht abhalten, denn sie hat auch weiterhin den größten Spaß an der Musik. „Ich liebe es zu singen. Am liebsten den ganzen Tag“, sagte Klum im vergangenen Jahr in einem Bild-Interview.

Wann sie zusammen mit Tokio Hotel auf der Bühne singen wird, ist bislang allerdings nicht bekannt. Vermutlich spielt Klum auf die für 2025 geplante Europatour der Band an. Kürzlich hatten Tokio Hotel bekannt gegeben, dass sie im März 2025 unter anderem sieben Konzerte in Deutschland spielen werden - darunter in Köln, Leipzig und Berlin. Außerdem behaupteten Bill und Tom Kaulitz zuletzt, dass sie „Wetten, dass..?“ übernehmen würden. Verwendete Quellen: RTL, Bild, Instagram