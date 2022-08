„Badenixe“: Fans feiern Poolfotos von Danni Büchner

Die Auswanderin Danni Büchner postete nun Bikinifotos auf Instagram. Die Fans lieben ihre natürliche Art.

Danni Büchner (44) zeigt sich in knapp sitzendem Bikini am Pool und ihre Fans sind begeistert. Die 44-Jährige kommt ursprünglich aus Düsseldorf. Sie ist vor etwa sieben Jahren zu ihrem mittlerweile verstorbenen Ehemann Jens Büchner (†49) auf die sonnige Baleareninsel Mallorca gezogen. Ihre Auswanderung wurde regelmäßig in dem VOX Format „Goodbye Deutschland“ mitgefilmt und ausgestrahlt. Ihre treuen Fans konnten den Alltag der Familie hautnah miterleben. Jetzt postet sich der Goodbye-Deutschland-Star freizügig in der Wahlheimat.

Die 44-Jährige lud nun drei Fotos auf Instagram hoch, auf dem sie sichtlich entspannt ist. Danni Büchner zeigt sich darauf in einem knappen weißen Bikini am Rand eines Pools. Auch nach fünf Kindern scheint sie sich in ihrem Körper sichtlich wohlzufühlen und präsentiert stolz ihre Figur. Mit einem Lachen im Gesicht genießt die Auswanderin die Sonne unter Palmen. Unter die Fotos schreibt sie: „Die letzten Sommertage. Wir sollten genau das tun, wonach uns ist. Ihr solltet euch von keinem etwas sagen lassen.“.

Die Fans lieben die Fotos und die Message

Unter den Fotos feiern die Fans den Look der 44-Jährigen in den Kommentaren. So schreibt jemand: „einfach schön natürlich“ und ein anderer Follower kommentiert: „Was für eine wunderschöne Frau“. Und auch die Botschaft der Auswanderin lieben die Fans: „Danke für kein Photoshop, so sollte es sein! Frauen müssen sich selbst gefallen“.