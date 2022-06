„Bärige Nummern, Lieder zum Schmusen“: Neues Album von Hansi Hinterseer überholt Harry Styles

Teilen

Hansi Hinterseer kann auch nach fast 30 Jahren noch mit den jungen Hüpfern mithalten – so verbannt der Schlagerstar Mädchenschwarm Harry Styles auf Platz vier der Albumcharts.

Tirol – Hansi Hinterseer (68), der Spätzünder unter den Schlagerstars, ist keinesfalls zu unterschätzen, denn nun lässt der 68-Jährige sogar Mädchenschwarm Harry Styles (28) alt aussehen. Hinterseers neues Album „Weil es dich gibt“ steigt in den Albumcharts auf Platz drei ein und verbannt Harry Styles mit seinem Album „Harry’s House“ somit vom Treppchen. Einfach „a bärige Sach“ würde der Tiroler dazu wohl sagen.

Der sympathische Tiroler begeistert auch in seinem neuen Album mit „bärigen Nummern“ und ist keineswegs vom alten Eisen. Unter seinen aktuellen Instagram-Beitrag schreibt Hinterseer, wie bewegend es sei, dass seine Lieder so gut ankommen und wie glücklich ihn die Treue seiner Fans seit so vielen Jahren mache.

Hansi Hinterseer: Auch nach fast 30 Jahren Topstar der deutschsprachigen Musikszene

„Weil es dich gibt“ enthalte bärige Nummern und Lieder, wenn‘s mal romantisch werde, so der 68-Jährige. Hansi suche sich immer Lieder aus, die ihm selbst sympathisch seien, erklärt der einstige Sportler in einem Heute-Interview außerdem. Richtige Entscheidung, wie es scheint, denn das kommt auch bei den Fans gut an. Und das nicht nur in seinem Heimatland Österreich. Während der Musiker dort Platz drei feiern konnte, stieg „Weil es dich gibt“ in der Schweiz sogar noch eine Stufe weiter auf dem Treppchen – hier feiert das Album einen Einstieg auf Platz zwei der Longplayhitliste.

Auch in Deutschland wird das Album gefeiert – Platz vier in den Albumcharts und GfK Entertainment setzt Hinterseer sogar auf Platz eins der Top 20 Schlager Charts. Beachtlicher Er… oder besser bäriger Erfolg! Das findet auch das Schlager-Label Telamo, mit dem Hansi Hinterseer „Weil es dich gibt“ an den Start gebracht hat. Der Charterfolg zeige, so Geschäftsführer Ken Otremba, dass Hansi Hinterseer auch nach fast 30 Jahren Musikkarriere zu den absoluten Topstars der deutschsprachigen Musikszene zähle.