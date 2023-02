Bagger auf Sandringham: König Charles pflügt geliebten Garten von Queen Elizabeths II. um

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

König Charles nimmt die erste große Veränderung in Sandringham nach dem Tod von Queen Elizabeth II. vor. Auf dem geliebten markanten Grün vor dem Norfolker Estate graben sich derzeit Schaufeln die Erde. So drückt der Monarch dem Anwesen seinen Stempel auf.

Norfolk – König Charles III. (74) hat mit der Umgestaltung von Sandringham bereits begonnen – zum ersten Mal seit dem Tod der Queen (96, † 2022) im September drückt er dem Anwesen in Norfolk seinen Stempel auf. War Elizabeth II. ein Fan der majestätischen Ruhe und des Weitblicks, bevorzugt ihr Sohn und Thronerbe offenbar andere Qualitäten. Derzeit graben sich Baggerschaufeln in die große Rasenfläche an der Westseite von Sandringham House und verändern damit für immer die Ansicht auf das Schloss.

Hätte das Queen Elizabeth II. gefallen? Formschnittgarten statt freier Blick aufs Schloss

Das neue Gesicht des geliebten Wohnsitzes der verstorbenen Königin soll zur Weihnachtszeit fertig sein. Die Arbeiten schreiten schnell voran, damit die Gärten Mitte Mai für die Öffentlichkeit zugänglich sein können. Jedes Jahr zu Weihnachten versammelte die Monarchin ihre Familie auf dem Norfolker Estate – eine Tradition, die König Charles fortführen möchte. Doch offenbar gab es handfeste Gründe für die Änderung des traditionell frei stehenden Westrasens.

Die neue Anlage soll nicht nur „optisch interessant sein, sondern auch die Artenvielfalt in diesem Gebiet verbessern“. Neben einem Kiesweg, der es den Besuchern ermöglicht, den Garten zu erkunden, werden eine Reihe neuer Pflanzen hinzugefügt, die für raue Witterungsbedingungen geeignet sind. Man könnte fast meinen, die Pflanzen sind ihm lieber als die Menschen. Denn mit der neuen Aussicht gehen auch Teile der Erinnerung verloren.

Ein Pub für Landsleute und Besucher Nach den königlichen Plänen für die Wiederbelebung von Sandringham, soll das leer stehende viktorianische Gebäude verpachtet werden, um es in einen Pub umzuwandeln, wobei die Eigentumsrechte erhalten bleiben. Auf der Website des Vermietungsunternehmens Landles werden die Räumlichkeiten als „einzigartige Gelegenheit für Investitionen und Modernisierung für einen neuen Nutzer und den Betrieb als öffentliches Haus mit angeschlossenem Restaurant“ beworben. Queen Elizabeth II. liebte die Zurückgezogenheit auf Sandringham lange Jahre nach einem Jahr voller Trubel und Hektik im Herzen Londons. König Charles versprach in seiner Antrittsrede eine weltoffenere Monarchie. Die Umbauten auf Sandringham sind nicht die ersten ihrer Art. Im Zweiten Weltkrieg wurde der markante Westrasen für die Ernte genutzt – jetzt wird dieses Gebiet des Gartens einen dekorativen Aspekt haben.

„Die derzeitige Rasenfläche war durch warme Wetter und übermäßige Regenfälle beeinträchtigt“

Was würde die verstorbene Queen Elizabeth II. zu den Veränderungen des Westrasens ihres geliebten Sandringham Estates sagen, die Charles III. nun angestoßen hat (Fotomontage). © Malcolm Clarke/dpa & Niall Carson/dpa

Nicht nur die Queen liebte Sandringham, sondern auch Prinz Philip (99, † 2021) verbrachte gerne Zeit in Norfolk und lebte nach seinem Rückzug aus dem öffentlichen Leben die meiste Zeit dort. Prinz William (40) und Prinzessin Kates (41) Landsitz Anmer Hall ist nur 15 Fahrminuten entfernt, auch ihre Kinder George (9), Charlotte (7) und Louise (4) dürften schon über die freie Rasenfläche getobt sein, die die Queen tausendfach hoch zu Ross bei einem ihrer Ausritte genossen hat.

Queen Elizabeth II.: Königin des britischen Humors – die lustigsten Momente im royalen Leben Fotostrecke ansehen

In der Erklärung wird jedoch die Dringlichkeit für die Veränderung offenbar: „In den letzten Jahren wurde die derzeitige Rasenfläche durch das warme Wetter und übermäßige Regenfälle beeinträchtigt“. Auch ein neuer Pub soll entstehen. Geplant ist, dem ehemaligen Gesellschaftsclub der verstorbenen Queen neues Leben einzuhauchen, nachdem er vor zwei Jahren geschlossen wurde. Wie schön das alles aussehen kann, hat König Charles mit seinen Garten- und Bauprojekten des Highgrove-Anwesens bereits bewiesen. Im Detail hat Charles III. doch Weitblick bei diesem Projekt bewiesen, auch wenn er die Aussicht damit zunächst verstellt. Verwendete Quellen: hellomagazine.com, sandringhamestate.co.uk, Instagram @sandringham1870