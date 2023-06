Bald „bestbezahlte Influencerin der Welt“? Meghan Markle könnte 350.000 Euro pro Post verdienen

Meghan Markle war vor ihrer Verlobung mit Prinz Harry mit ihrem Lifestyle-Blog „The Tig“ erfolgreich unterwegs. Lässt die Herzogin von Sussex diese Einnahmequelle auf Dauer ungenutzt?

Montecito – Rutscht rüber, Kylie Jenner (25), Selena Gomez (30), Kim Kardashian (42) und Co. – jetzt kommt Meghan Markle (41)! Glaubt man Experten, könnte sich die Herzogin von Sussex ganz schnell zur erfolgreichsten Influencerin mausern, wenn sie ihre diversen Social-Media-Kanäle wiederbelebt. Sollte Ehemann Prinz Harry (38) mit seiner Biografie „Spare“ (dt.: „Reserve“) sein Pulver bereits verschossen haben, kann Meghan in Zukunft die Brötchen für die Familie verdienen.

„Problemlos 200.000 bis 300.000 Pfund pro Post“: Meghan Markle könnte als Influencerin richtig absahnen

Meghan Markle und Prinz Harry leben mit ihren Kindern Archie (4) und Lilibet (2) in einer 11-Millionen-Villa im kalifornischen Montecito, die Herzogin von Sussex hat ein Faible für Designerklamotten, man geht gerne schick essen – so ein Leben muss man sich als royaler Aussteiger erst mal leisten können. Die Netflix-Doku „Harry & Meghan“ spülte ein ordentliches Sümmchen in die Kasse der Sussexes, ebenso Harrys Memoiren, doch jetzt sind Meghan und Harry angeblich mit ihren Angriffen auf die britische Königsfamilie durch. „Diese Phase ihres Lebens ist vorbei – es gibt nichts mehr zu sagen“, so ein Insider laut The Sun.

Eine neue Einnahmequelle könnten da die sozialen Medien sein. Bevor sich Meghan Markle 2017 mit Prinz Harry verlobte, verabschiedete sich die ehemalige „Suits“-Schauspielerin von ihrem Herzensprojekt, dem erfolgreichen Blog „The Tig“. Im April 2019 ging der offizielle Instagram-Account der Sussexes online, der immer noch 9,4 Millionen Follower verzeichnet, obwohl Harry und Meghan ihn bereits ein Jahr später aufgrund des Megxits wieder stilllegen mussten. „Ich kann mir vorstellen, dass Meghan problemlos 200.000 bis 300.000 Pfund [230.000 bis 350.000 Euro] pro Post bekommt“, erklärt ein Unternehmer gegenüber The Times. „Marken haben große Budgets für Leute mit der Art von Reichweite, die sie hat.“

The Tig 2014 startete Meghan Markle ihren Lifestyle-Blog „The Tig“, den sie nach ihrem Lieblingswein Tignanello benannte. Über ihren ersten Schluck sagte sie: „Es war ein Aha-Moment vom Feinsten. Für mich wurde es zu einem ‚Tig‘-Moment.“ Mitgliedern der königlichen Familie ist es eigentlich nicht erlaubt, einen persönlichen Blog zu betreiben, weshalb Meghan den Blog im April 2017 nach knapp drei Jahren stilllegte. Jetzt könnte der Zeitpunkt für ein Comeback gekommen sein.

Meghan Markle als Markenbotschafterin „einflussreich wie keine andere“

Sollte Meghan Markle ihre Social-Media-Kanäle wieder aktivieren, wird sie „auf Augenhöhe mit den bestbezahlten Mega-Influencern sein, wenn sie nicht sogar die bestbezahlte der Welt wäre“, mutmaßt Alison Bringé von Launchmetrics laut GB News. „Wenn sie ein Kleid von Stella McCartney trägt, erwirtschaftet sie 3 Millionen US-Dollar für das Label, während Michelle Obama rund 300.000 US-Dollar erwirtschaftet.“ Die Herzogin von Sussex sei als Markenbotschafterin „einflussreich wie keine andere“, so Bringé.

Sie ist die perfekte Markenbotschafterin: Kleider, die Meghan Markle trägt, wie rechts das weiße Kleid der australischen Designerin Karen Gee, sind meistens sofort ausverkauft. (Fotomontage) © IMAGO/i Images/Matrix

Doch warum trauen Experten Meghan Markle eine solch steile Karriere als Influencerin zu? „[Meghan] hat eine Nähe zu ihrer Zielgruppe, weil diese ihre emotionale Reise mitverfolgt hat“, erläutert Bringé. „Im Gegensatz zu einer Berühmtheit hat man das Gefühl, Teil ihres Lebens zu sein, und im Gegensatz zu einem Influencer weiß man, dass sie nicht versucht, Inhalte zu erstellen.“ Einem Relaunch von Meghans Blog würde zumindest rechtlich nichts im Wege stehen, ein neuer Antrag auf Markenrechte für den Namen „The Tig“ wurde laut Daily Mail bereits gestellt. Inmitten der Scheidungsgerüchte um Meghan und Prinz Harry müsste sich die Herzogin von Sussex dann zumindest schon mal keine Sorgen um ihre finanzielle Zukunft machen. Verwendete Quellen: thetimes.co.uk, thesun.co.uk, gbnews.com