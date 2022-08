„Bald erwachsen“: Lena Gercke zeigt ihre Tochter im pinken Outfit am ersten Kita-Tag

Lena Gercke begleitet ihre Tochter zum ersten Tag in der Kita © Instagram/lenagercke

Schweren Herzens begleitet Lena Gercke ihre Tochter Zoe auf dem Weg zu ihrem ersten Tag in der Kita. Das kleine Mädchen scheint mit Pinguin Rucksack, pinkem Outfit sowie gleichfarbigem Roller und Helm bestens ausgestattet zu sein.

Berlin - Die Kinder werden viel zu schnell erwachsen. So denken wohl die meisten Eltern. Auch Lena Gercke (34) scheint da keine Ausnahme zu sein. Im Juli 2020 ist die kleine Tochter von Lena und ihrem Mann Dustin Schöne (37) auf die Welt gekommen. Jetzt feiert die Familie einen großen Meilenstein ihres Töchterchens - Zoe kommt in die Kita!

Das Model postet ein Bild von ihrer Tochter in ihrer Instagram-Story. „Wir starten die Eingewöhnung in der Kita, bald ist sie erwachsen“, schreibt die Mama mit einem lachenden und weinenden Auge. Zur Feier des Tages scheint es auch einen neuen Rucksack gegeben zu haben. Außer dem Pinguinrucksack auf dem Rücken ist Zoe aber ganz in pink gekleidet. Selbst der Helm und der Roller sind farblich auf das Outfit abgestimmt.

Lena Gerckes Tochter Zoe geht zum ersten Mal in die Kita

Auch wenn die „GNTM“- Gewinnerin durch weinende Emojis in der Story ihre Bedrücktheit zu verstehen gibt, ist sie bestimmt auch mächtig stolz auf ihr Töchterlein. Schon bald kommt nämlich auch noch eine spannende Zeit auf die kleine Familie zu. Erst im Juni gaben das Model und der Regisseur bekannt, dass sie weiteren Nachwuchs erwarten.