„Bald sogar“: „Let‘s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse plant zweite Hochzeit mit ihrem Mann

„Bald sogar“: „Let‘s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse plant zweite Hochzeit mit ihrem Mann (Fotomontage) © RTL & Screenshot Instagram

In einem Interview mit Frauke Ludowig rutschte „Let‘s Dance“-Moderatorin Motsi Mabuse vor Kurzem ein privates Detail raus. Denn nach fünf gemeinsamen Ehejahren wolle der TV-Star ihren Ehemann nun noch ein zweites Mal heiraten.

Köln - Bei Motsi Mabuse (40) ist gerade viel los. Anlässlich der fünfzehnten Staffel von „Let‘s Dance“ ist die 40-Jährige aktuell wieder jeden Freitagabend in der Jury der beliebten Tanzshow zu sehen und stellt dort an der Seite von Joachim Llambi und Jorge González wöchentlich das tänzerische Talent der teilnehmenden Promis auf die Probe. Und nicht nur beruflich, auch privat hat Motsi Mabuse gerade viel vor. Denn wie sie vor Kurzem verriet, wolle sie bald ein zweites Mal heiraten.

„Let‘s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse spricht über Privatleben

Nachdem es sich am 01. April ausgetanzt hatte und das Ergebnis der siebten „Let‘s Dance“-Show verkündet wurde, trafen sich Motsi Mabuse und RTL-Moderatorin Frauke Ludowig nochmals für ein kurzes Interview auf der Tanzfläche der TV-Produktion. Dort wurde die gebürtige Südafrikanerin jedoch nicht nur zu der Sendung, sondern auch ihrem Privatleben befragt.

Im Gespräch mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig rutschte Motsi Mabuse ein privates Detail raus © RTL

Weshalb Motsi Mabuse schließlich kurzerhand über ihr Privatleben mit Ehemann Evgenij Voznyuk (38) sprach. Seit 2017 ist die „Let‘s Dance“-Jurorin mit dem Tänzer verheiratet, leitet mit ihm gemeinsam sogar eine Tanzschule in Hessen. Und dass die beiden ein eingespieltes Team sind, ist kein Geheimnis. Regelmäßig lässt die 40-Jährige Fans und Follower via Instagram an ihrer Liebe zueinander teilhaben und teilt süße Pärchen-Fotos.

„Bald sogar“: „Let‘s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse plant zweite Hochzeit mit ihrem Mann

Eher weniger verwunderlich ist es daher, dass das Paar nun bald einen weiteren großen Schritt gehen möchte. Denn schon einmal hatte Motsi Mabuse enthüllt, dass sie ihren Ehemann gerne noch ein zweites Mal heiraten würde - sogar vor den Augen der gemeinsamen Tochter.

Und aus eben diesem Wunsch soll bald Wirklichkeit werden, wie die „Let‘s Dance“-Jurorin nun Frauke Ludowig gegenüber enthüllte. „Ich würde meinen Mann heiraten, ich möchte meinen Mann auch nochmal heiraten“, erzählte sie im Interview und fügt hinzu: „Das haben wir vor. Noch mal und auch bald sogar! Ja … und jetzt Stopp da!“, sagte sie unter lautem Gelächter.

