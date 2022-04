Ex-Bachelor Andrej Mangold eröffnet Millionen-Club am Ballermann

Von: Sarah Wolzen

Andrej Mangold freut sich auf die Eröffnung seines Clubs © Instagram: dregold

Andrej Mangold meldet sich mit einem neuen Projekt zurück. Der ehemalige Bachelor plant am Ballermann die Eröffnung eines Clubs. Und der soll ziemlich exklusiv sein.

Mallorca - Lange war es still um Andrej Mangold (35). Nun meldet er sich mit großen Neuigkeiten zurück. Nach seiner Karriere als Basketballspieler und Bachelor geht es für Andrej jetzt an den Ballermann.

Andrej Mangold eröffnet Club am Ballermann

In seiner Wahlheimat Mallorca eröffnet der einstige Rosenverteiler einen exklusiven Club. Er sei „happy, stolz, aufgeregt und voller Vorfreude“, verrät der 35-Jährige seiner Community auf Instagram.

„Endlich kann ich euch verraten, dass ich ab sofort Co-Owner vom bald öffnenden neuen ‚place to be‘ auf Mallorca bin“, freut sich Andrej Mangold, der auf der Baustelle selbst mit anpackt. Die Eröffnung des „Hello The Club“ soll am 28. Mai stattfinden, der ehemalige Bachelor hat also noch jede Menge zu tun.

Andrej Mangolds „Hello The Club“ soll neuer Party-Hotspot werden

Direkt an der Playa de Palma gelegen, soll der exklusive Club „der neue Hotspot auf Mallorca“ werden. Im Interview mit bild.de erklärt Andrej zudem, was seinen Laden so besonders macht, denn reingelassen wird nicht jeder. Gäste mit Flip-Flops oder „Bierkönig“-Shirts hätten keine Chance.

Gäste mit Flip-Flops oder „Bierkönig"-Shirts hätten keine Chance. Verwendete Quellen: instagram.com/dregold, bild.de