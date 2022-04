Ballermann-Stars Lorenz Büffel und Tim Toupet widmen Pietro Lombardi eigenen Song

Tim Toupet und Lorenz Büffel widmen Pietro Lombardi eigenen Song © IMAGO / BOBO & IMAGO / nicepix.world & IMAGO / xC.xBehringx/xFuturexImage

Pietro Lombardi erhält einen eigenen Song! Möglich machen es die Ballermann-Stars Lorenz Büffel und Tim Toupet.

Diese Ehre wird nicht jedermann zuteil: Pietro Lombardi (29) gehört bald zu den glücklichen wenigen, die ein Lied mit ihrem eigenen Namen besitzen. Der Song stammt jedoch nicht etwa von dem ehemaligen DSDS-Gewinner selbst, sondern von den Ballermann-Stars Lorenz Büffel (42) und Tim Toupet (50). Doch wie kam es eigentlich dazu? Im Interview mit Schlager.de verrät Büffel die Entstehungsgeschichte des Tracks.

„Also die Grundidee stammt von meinem Kollegen Tim Toupet, der mit Michael Rötgens bereits vor über zwei Jahren die Idee hatte, für Pietro einen Song zu machen. Das war kurz bevor die Corona-Zeit begann. Wir haben ja alle aufgehört, Partysongs zu produzieren, weil es ja nicht wirklich viel gebracht hat - wenn gerade keine Partys sind“, erzählt er. Und wieso ausgerechnet Pietro? „[Er] war ständig als Superstar in der Presse ist und er ist auch echt ein geiler Typ“, so Lorenz Büffel. Der österreichische Stimmungssänger hat schließlich Erfahrung damit, Songs über andere Menschen zu schreiben. 2019 veröffentlichte er etwa zusammen mit Gina-Lisa Lohfink (35) den gleichnamigen Song „Gina-Lisa“.

Song „Pietro Lombardi“ erscheint nächste Woche

Nun ist also Pietro Lombardi an der Reihe. Tatsächlich war der „Phänomenal“-Sänger sofort Feuer und Flamme für die Idee zu dem Lied. Als ihm Lorenz Büffel den fertigen Song schickte und fragte, ob er Lust hatte, an dem Musikvideo mitzuwirken, willigte Pietro sofort ein. „Er ist einfach komplett ausgeflippt“, erinnert sich Lorenz Büffel zurück. Der Musiker fand den Track total witzig und unterstützte die Ballermann-Künstler gerne, indem er in dem dazugehörigen Clip auftaucht. Das Ergebnis gibt es am 11. April zu bewundern, wenn der Song und das Video „Pietro Lombardi“ erscheinen.

Für Lorenz Büffel und Tim Toupet war es sehr wichtig, Pietro mit an Bord zu holen. Denn selbst wenn der ehemalige DSDS-Juror nur kurz im Video auftauche, demonstriere er damit seine Unterstützung und der Song habe „eine ganz andere Energie“, ist Büffel überzeugt.