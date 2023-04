„Ignorant, skrupellos, kaputt“: Jay Khan rechnet nach Band-Aus mit Marc Terenzi ab

Die Band „Team 5ünf“ hat sich nach vielen Fehltritten des Musikers von Marc Terenzi (44) getrennt. Sein Bandkollege Jay Khan (41) hatte scheinbar versucht, ihm zu helfen.

Auf seinem Instagram-Kanal hatte Jay Khan vor fünf Tagen einen Clip mit einem Musikvideo-Ausschnitt gepostet. Da waren „Team 5ünf“ tatsächlich noch zu fünft. Doch nun hängt ein Schatten über der Band, denn nach mehreren Fehltritten hat sie sich zu einer Trennung von Mitbegründer Marc Terenzi durchgerungen. Ein Fan schrieb unter den Post: „Schade, dass Marc euch so im Stich gelassen hat. Ich wünsche euch, dass ihr ein wunderbares, neues und vor allem zuverlässiges Mitglied findet.“

Wie bekannt geworden war, hatte sich Terenzi als unzuverlässig gezeigt, war zu wichtigen Terminen nicht, zu spät oder in schlechter Verfassung erschienen. Sogar ein ausverkauftes Konzert soll er versäumt haben. Bild berichtete, dass sein Weggefährte Jay Khan noch versucht hatte, Terenzi zur Vernunft zu bringen. Laut der Tageszeitung soll er ihm eine Textnachricht geschrieben haben, die lautete: „Ich kann es nicht glauben, dass du so ignorant, skrupellos und ehrlich gesagt kaputt bist, Marc. Du brauchst Hilfe und du suchst definitiv an den falschen Stellen.“

Marc Terenzi nimmt Band-Rausschmiss gelassen

Während die Medien von einem „Rauswurf“ sprachen, gab sich Terenzi selbst eher entspannt. So sagte er im Interview mit RTL: „Ich bin definitiv nicht perfekt. Aber dass ich aus der Band ausscheide, das hat sich abgezeichnet“. Das klingt eher nach einer einvernehmlichen Trennung. Weiter führte der Sänger aus, er habe persönlich lange für die Band zurückgesteckt und meint: „Jetzt will ich wieder alleine Musik machen und meine eigenen Lieder performen.“