So groß wie 117 Fußballfelder: Barbara Schöneberger kauft sich Anwesen in Schweden

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Schon lange wünscht sich Barbara Schöneberger ein Eigenheim in Schweden. Diesen Traum hat sich die „Verstehen Sie Spaß“-Moderatorin nun tatsächlich erfüllt.

Schweden – Roter Teppich, Blitzlichtgewitter, TV-Aufzeichnungen. Um ihrem stressigen Alltag hier in Deutschland zu entfliehen, hat sich „Verstehen Sie Spaß“-Moderatorin Barbara Schöneberger (49) nun endlich einen jahrelangen Traum erfüllt: ein Haus mit Garten mitten im schwedischen Nirgendwo.

Barbara Schöneberger kauft sich Grundstück in Schweden, das so groß ist, wie 117 Fußballfelder

„Ich wünsche meinen Kindern, irgendwo in Schweden zu leben, wo sie Seewasser trinken und auf dem eigenen Acker Gemüse anbauen. Eine schöne Vorstellung, aber das kann man natürlich nicht immer in die Tat umsetzen“, so Barbara Schöneberger noch vor einem Jahr im Interview mit der Münchner „Abendzeitung“. Dieser Traum ist jetzt Wirklichkeit.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Wie das Management von Barbara Schöneberger gegenüber RTL bestätigte, hat sich die Moderatorin nun tatsächlich ein Haus in Schweden gekauft. Ob der Bauernhof als Hauptwohnsitz oder doch als Ferienhaus gedacht ist, ist nicht bekannt. In jedem Fall hat sie dort richtig viel Platz, denn wie die BUNTE wissen will, soll das Anwesen etwa 84 Hektar haben – es ist also so groß wie 117 Fußballfelder.

3 Wohnzimmer, Pool & jede Menge Platz: Auch Bushido und Anna-Maria haben ein Luxus-Anwesen im Ausland Erst im September wanderte Anna-Maria Ferchichi mit Ehemann Bushido und den Kindern nach Dubai aus. Doch schon wenige Wochen später zieht das Rapper-Paar wieder um. Nun zeigt Anna-Maria Ferchichi die neue Luxus-Villa in den Emiraten.

Bauernhof mit Wald und Tiere: So wohnt Barbara Schöneberger in Schweden

Die Beschreibung von Barbara Schönebergers neuen Zuhause klingt dabei so, als hätte man sie 1:1 aus einem Roman von Astrid Lindgren kopiert. So soll das Anwesen soll teilweise bewaldet sein. Vor dem Hof sollen Schilder aufgestellt sein, mit der Bitte, auf Katzen und Pferde zu achten, die die Straße überqueren können. Die Straße soll nur teilweise asphaltiert und am Straßenrand sollen rot-weiße Holzstäbe stehen, da dort im Winter mehrere Meter Schnee fallen können. Um ihre Lebensmittel einkaufen zu können, muss die Moderatorin ein bisschen mehr Zeit einplanen: Der nächste Supermarkt soll nämlich 30 Minuten entfernt sein.

Schon lange wünscht sich Barbara Schöneberger ein Eigenheim in Schweden. Diesen Traum hat sich die „Verstehen Sie Spaß“-Moderatorin nun tatsächlich erfüllt. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & IMAGO/Zoonar

Apropos Barbara Schöneberger: Scharfzüngig wie eh und je moderierte sie sich durch „Unser Lied für Liverpool“. Gleich zu Beginn gab es von Barbara Schöneberger einen Scherz auf Kosten von Stefan Mross. Den fand sogar dessen Schlager-Kollege Florian Silbereisen witzig. Verwendete Quellen: RTL, bunte.de, Abendzeitung München