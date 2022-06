Barbara Schöneberger: Als „kunterbuntes Knallbonbon“ trifft sie einen Star

Barbara Schöneberger

+ © Stephan Wallocha via IMAGO Barbara Schöneberger.jpg © Stephan Wallocha via IMAGO

Barbara Schöneberger trifft Richard Clayderman.

München - Die quirlige Fernsehberühmtheit Barbara Schöneberger versorgt ihre Fans regelmäßig mit tollen Fotos und Eindrücken aus ihrem Alltag und Berufsleben. Immer wieder teilt sie Bilder und Videos auf der Social Media Plattform Instagram und macht sich so für ihre Fans nahbarer. In ihrem neusten Post aber wird der TV-Star auf einmal selbst zum Fan. Schöneberger posiert mit dem französischen Star-Pianisten Richard Clayderman. In einem pink-gelben Kleid strahlt Barbara Schöneberger in die Kamera und freut sich, dass sie „ihn endlich kennengelernt“ hat.

Sie bekommt Lob für ihr Outfit

Ihre Fans sind hellauf begeistert vom farbenfrohen Outfit und dem tollen Lächeln der TV-Persönlichkeit. Sie sei „sehr schön“ und trage ein „wunderschönes Kleid“. Außerdem freuen sich die Follower, dass sie den französischen Musikmacher mal wieder zu Gesicht bekommen und wundern sich aber über seine kleine Körpergröße. Hier weiß ein Follower aber Bescheid und erklärt die Größe mit einem ungünstigen Kamerawinkel von unten.