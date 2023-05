Barbara Schöneberger macht sich über Sophia Thomalla lustig: „Den Gürtel brauche ich auch“

Model Sophia Thomalla postete ein neues Foto von sich auf Instagram. Ihr Outfit kommentierte niemand geringeres als Barbara Schöneberger. © Imago Images

Barbara Schöneberger (49) reagierte auf einen Post von Model Sophia Thomalla (33). Die 33-jähige ist als Schauspielerin, Moderatorin und Model bekannt. Außerdem postet sie regelmäßig Bilder von sich auf Social Media und ist zu einem regelrechten It-Girl geworden. Ihre Fotos auf Instagram sind meist sexy und in schicken Klamotten. Ganze 1,3 Millionen Menschen folgen der Blondine und einige der Fans kommentieren fleißig ihre Posts. Normalerweise war darunter jedoch nicht Entertainerin Barbara Schöneberger – Bis jetzt.

Auf ihrem Instagram Kanal postete Sophia Thomalla nun ein Bild von sich aus dem Thailand-Urlaub. Darauf ist die 33-jährige in einem sehr freizügigen Outfit zu sehen. Sie trägt ein schwarzes Shirt mit Cut-Outs am Dekolleté und am Bauch. Dazu kombiniert die Moderatorin einen roten Minirock, der seitlich einen hohen Schlitz hat. Auch ihre High Heels, Fingernägel und Fußnägel präsentiert sie im passenden Rotton. Das Outfit des Models sieht Barbara Schöneberger als Anlass für ein humorvolles Kommentar.

Schöneberger kommentiert das Foto von Thomalla

Die 49-jährige schreibt unter das Foto ihrer Moderatorinnen-Kollegin: „Ich dreh durch: Den roten Gürtel brauch ich auch“ und bezieht sich dabei wohl auf den kurzen roten Mini-Rock. Sie spielt dabei wohl augenzwinkernd darauf an, wie kurz der Rock des Models ist. Derart kurz, dass der für Barbara Schöneberger wohl als Gürtel in Frage kommen würde. Die anderen Kommentare unter dem Bild sind durchmischt - Denn einige Follower kommentieren, das Model wäre „zu dünn“. Nichtsdestotrotz sind die meisten von dem Bild begeistert und jemand kommentiert: „Du bist so schön!“

