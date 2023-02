Schwere Enttäuschung für Barbara Schöneberger: Ihr Magazin wird abgesetzt

Im Zuge einer radikalen Umstrukturierung stellt RTL Deutschland das Magazin von Barbara Schöneberger ein. Auf Instagram zeigt sie sich traurig über das Aus.

Damit hätte Barbara Schöneberger (48) wohl nicht gerechnet: Seit Oktober 2015 vertreibt sie ihr eigenes Frauenmagazin mit dem Namen BARBARA. Jahrelang durften sich die Fans regelmäßig auf neue Ausgaben der Zeitschrift freuen, bei der die Moderatorin als Redakteurin mitwirkte. Nun hat RTL Deutschland traurige Nachrichten verkündet: Die BARBARA wird eingestellt. Das Magazin ist nur eine von 23 Publikationen, die künftig nicht mehr veröffentlicht werden. Wegen der Umstrukturierung fallen bei RTL rund 700 Stellen weg.

„Wir haben entschieden, uns auf die Kernmarken zu konzentrieren und sie mit Investitionen von etwa 80 Millionen Euro bis 2025 weiterzuentwickeln“, erklärte Thomas Rabe, Vorsitzender der Geschäftsführung von RTL Deutschland. Während Marken wie Stern, Geo, Brigitte oder Gala im Portfolio bleiben, fallen andere Magazintitel des früheren Verlags Gruner + Jahr radikal weg. Dazu gehören neben der BARBARA auch die Magazine von Modedesigner Guido Maria Kretschmer (57).

Barbara Schöneberger: So reagiert die Moderatorin auf die traurigen Neuigkeiten

Auf Instagram teilte Barbara Schöneberger ein Statement, in dem sie sich zu dem enttäuschenden Aus äußert. „Auch wir sind zutiefst traurig über das Ende unseres großartigen Heftes. Leider haben wir noch nicht alle Antworten auf eure Fragen, möchten uns aber für eure vielen Nachrichten und Kommentare bedanken“, schrieb die Entertainerin.

Immerhin wird das Magazin nicht von heute auf morgen eingestellt. Die Leser dürfen sich also zumindest noch auf ein paar Ausgaben freuen. „Eins ist sicher: Die nächsten Ausgaben werden erscheinen und fantastisch sein! Wenn es so weit ist und wir uns von euch verabschieden müssen, dann wird es ein Abschied, den niemand vergessen wird. Versprochen! Bis dahin machen wir es uns besonders schön hier“, kündigte der TV-Star an.

Die Fans zeigten sich tieftraurig über das Aus. „Für mich unbegreiflich, dass die intelligenteste, pfiffigste und innovativste Zeitschrift in Deutschland vom Markt genommen wird. Eine Entscheidung, die im Zuge einer ‚Strategie‘ getroffen wurde und die absolut nicht nachzuvollziehen ist“, klagte eine enttäuschte Leserin.