Wunschgröße 36: Barbara Schöneberger ist mit ihrem Aussehen unzufrieden

Unzufrieden mit ihrem Aussehen: Barbara Schöneberger enthüllte, dass sie von Kleidergröße 36 träumen würde. Die Moderatorin scherzte über ihr Streben nach Perfektion.

Berlin – Barbara Schöneberger (48) enthüllt einen ihrer größten Wünsche! Die in München geborene TV-Persönlichkeit, die für ihre humorvolle und selbstbewusste Art bekannt ist, plauderte aus, dass sie mit ihrem Aussehen nicht immer zufrieden sei.



In einem Gespräch mit „Bunte“ sprach die Moderatorin jetzt darüber, dass sie von Kleidergröße 36 träumen würde. Wenn es um ihr Aussehen geht, würden ihr viele Leute „fälschlicherweise immer unterstell[en]“, dass sie voll und ganz mit sich zufrieden sei, was so aber nicht ganz stimmen würde. Die blonde Moderatorin verriet: „Wenn man mich fragen würde, was mein größter Wunsch wäre, würde ich Größe 36 sagen und dass ich mich nie wieder um dieses Thema kümmern muss. Ich werde oft hingestellt als so eine Art Vorzeigefrau, die total mit sich im Reinen ist.“ Der Star wird demnächst Gastgeber Guido Cantz (50) ablösen, wenn sie im Ersten in der „Verstehen Sie Spaß?“-Samstagabendshow als Moderatorin zu bewundern sein wird.

Barbara Schöneberger träumt von Kleidergröße 36

Die Prominente nimmt ihren Traum von einer kleineren Kleidergröße jedoch mit Humor und witzelte, dass sie manchmal in den Spiegel schauen und dabei einen „Nervenzusammenbruch“ bekommen würde. Sie scherzte: „Ich gucke mich im Spiegel an und bekomme einen Nervenzusammenbruch! Alle sieben Jahre, ach, mittlerweile alle drei Jahre mache ich einen deutlichen Schritt nach unten.“ Die blonde Schönheit gab zu, dass sie zwar Perfektion anstrebe, ihr aber dennoch klar sei, „dass [sie] das nicht schaffen werde“. Ihren Wunsch von Kleidergröße 36 betrachte sie jedoch mit einer ordentlichen Portion Humor.