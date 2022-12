Barbara Schöneberger nimmt Fans mit ans Foto-Set - und zeigt ihre erstaunliche Verwandlung

Für die Cover ihres Magazins wirft sich Barbara Schöneberger oft in Schale. Für die neueste Ausgabe nimmt sie ihre Fans mit ans Set des Cover-Shootings. (Fotomontage) © Instagram/Barbara Schöneberger

Völlig ungeschminkt und im legeren Denim-Hemd präsentierte sich Barbara Schöneberger (48) ihren Fans auf Instagram. Für das neue „Barbara“-Heft, das die Moderatorin seit 2015 herausgibt, nahm sie die Follower nämlich mit zum Cover-Shooting. Von einer ungeschminkten Frau im unauffälligen Alltags-Look verwandelte sich die Entertainment-Ikone in eine schillernde Erscheinung. Das kann in einem kurzen Video mitverfolgt werden.

Mit Glamour-Make-up, einem Silber glitzernden Paillettenkleid und der im Vintage-Stil gewellten blonden Haarfülle ist Barbara Schöneberger im Clip dann für das Fotoshooting bereit. „Einmal kurz durchbürsten, bisschen Wimperntusche, fertig“, witzelte die Moderatorin. Die 72. Ausgabe des „Barbara Magazins“ steht unter dem Motto „Noch einmal, bitte!“. Passend zu diesem Thema posierte die Herausgeberin für das Cover auf einem hohen Regiestuhl, während vor ihr eine Filmklappe geschlagen wird.

Barbara Schöneberger im Paillettenkleid: Fans sind vom Glitzerkleid begeistert

Zu ihrem funkelnden Kleid trug Barbara Schöneberger schimmernde Pumps und eine weiße Federboa. Den Kommentaren nach zu urteilen kam nicht nur das Kleid, sondern der gesamte Look prima an. Kollegin Kim Fischer findet das Kleid „Bombe“, und ein Fan lobt: „Wunderschön und sooo bodenständig und humorvoll, echt klasse“. Nicht wenige wollen wissen, wo sie die Pailettenrobe nachkaufen können. So schreibt eine Userin: „Hey hey, wo kann Frau dieses Kleid bekommen? Wäre perfekt für Silvester“.