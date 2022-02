Barbara Schöneberger zeigt ihren Schwarm - er ist kein Unbekannter

Von: Leyla Yildiz

Moderatorin Barbara Schöneberger ist für ihren Humor bekannt. Jetzt postete sie ein Foto mit ihrem Schwarm. (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa

Die Moderatorin Barbara Schöneberger postete auf Instagram ein Foto mit ihrem Schwarm. Wer das sein mag? So viel sei verraten: Serien-Fans werden ihn kennen.

München - Bei diesem Anblick dürften viele Frauen neidisch sein: Moderatorin und Entertainerin Barbara Schöneberger postete jüngst auf der Social-Media-Plattform Instagram ein Foto mit einem Mann, der vor allem den Fans der US-amerikanischen TV-Serie „Grey‘s Anatomy“ als „McDreamy“ bekannt ist. Von wem hier wohl die Rede ist?

Kenner des seit 2005 laufenden Formates wissen - hier ist Patrick Dempsey gemeint. Auf dem Foto zeigt sich Barbara Schöneberger in einem grünen Kleid und eng an den Frauenschwarm geschmiegt. Ihre Augen sind geschlossen, auf den Lippen trägt sie ein seliges Lächeln und in der Hand hält sie ein Sektglas. Dempsey legt den Arm um sie, sein Gesicht strahlt. Zu dem Post schreibt Schöneberger humorvoll und sarkastisch, sie habe eine enge und aufreizende „Partnerschaft“ mit Patrick Dempsey.

Doch wann genau ist dieses Foto entstanden? Ein Hinweis gibt auf jeden Fall das Objekt, das Dempsey in der Hand hält. Es ist das Zeichen des Männermagazins „GQ“ in Form eines Awards. Ein Blick in die Vergangenheit, etwa zweieinhalb Jahre zurück. Im November 2018 fanden in Berlin die „GQ Men of the Year Awards“ statt. Hierbei erhielt der Schauspieler seine Auszeichnung in der Kategorie TV International und Schöneberger leitete als Moderatorin durch den Abend.

Im Nachhinein muss also das Foto gemacht worden sein. Schönebergers Anhänger sehen es mit genauso viel Humor wie die Entertainerin selbst. Alec Voelkel von der Band „The BossHoss“ kommentiert etwa: „Er wollte doch damals unbedingt dieses Selfie mit dir! Fast schon aufdringlich“. Dahinter setzt er einen tränenlachenden Smiley. Weitere User meinen: „Der steht dir gut“ oder „Da kann sich Patrick Dempsey aber mal so richtig glücklich schätzen.“ Eine andere Followerin gibt sogar zu: „Da bin ich nun doch ein wenig neidisch. Gönne es dir aber Barbara.“

Die Moderatorin hat den Schauspieler in der Bildunterschrift verlinkt. Ob er das wohl mit genauso viel Humor sehen wird? (ly)