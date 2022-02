Barbara Schöneberger postet Foto im Hochzeitskleid – „Ja, ich will, Frauke“

Barbara Schöneberger © IMAGO / Christian Schroedter

Berlin – Fernsehmoderatorin, Entertainerin, Schauspielerin, Sängerin und Kolumnistin: Das Multitalent Barbara Schöneberger überrascht immer wieder mit neuen Fähigkeiten. Für die neue Ausgabe ihres Frauenmagazins „Barbara“ posierte die schöne Münchnerin dieses Mal sogar selbst vor der Kamera – und das im Hochzeitskleid! Hat die amüsante Schauspielerin etwa nochmal geheiratet? Nein! Auf Instagram veröffentlicht sie zwar eine Fotoreihe mit der Bildunterschrift „Ja, ich will, Frauke“ und bezieht sich dabei auf ihre Kollegin Frauke Ludowig. Bei den Fotos handelt es sich jedoch um gemeinsame Schnappschüsse eines Mode-Fotoshootings für ihr Magazin. Auf den Bildern zeigen sich die beiden von ihrer lustigen Seite und trinken gemeinsam ein Bier im Hochzeitskleid.

Die Fernsehmoderatorin Frauke Ludowig wiederum kommentierte das Bild mit einem liebevollen Herz-Emoji und den Worten „Love it“. Auch die Fans der beiden Moderatorinnen sind begeistert und geben viel Zuspruch für die lustigen Bilder. So kommentiert ein gleichaltriger Fan beispielsweise: „Wie geil seid ihr denn bitte drauf. Ich liebe es! Es ist wunderbar, in unserem Alter so durchgeknallt zu sein, wie wir uns fühlen. Mit 20 hätten die Bilder lange nicht die Ausstrahlung gehabt“.