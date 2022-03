Barbara Schöneberger überrascht Fans mit besonderem Podcast-Gast – „Eine Legende“

Barbara Schöneberger © IMAGO / Christian Schroedter

München – In der neuesten Folge von „Mit den Waffeln einer Frau“ hat Barbara Schöneberger wartet ein ganz besonderen Gast auf die Fans des Podcasts: TV- und Radiomoderator Frank Elstner. Gemeinsam diskutieren, lachen und sprechen die beiden über mehr oder weniger seriöse Business-Ideen. In dem auf Instagram veröffentlichten Highlight-Video ist den Stars der Spaß förmlich anzusehen. Die Fans freuen sich schon jetzt darauf: „Das wird toll“. Lange müssen sich ihre Anhänger nicht mehr gedulden: Die Folge wird bereits am Samstag im Radio ausgespielt.

„Ein Traumgast“: Ihre Follower sind aus dem Häuschen

Die Fans sind vom Podcast-Gast begeistert. Einige sehen sich durch Frank Elstner sogar in ihre Kindheit zurück versetzt. Eine Userin schreibt: „Ich habe in meiner Kindheit abends immer mit meinem Opa Jeopardy geschaut. Das ist so eine wunderschöne Erinnerung“. Andere Fans bekunden ihre Begeisterung durch Emojis – in der Kommentarspalte hagelt es Herzen und lachende Smileys. Eins ist sicher: Diese Podcast-Folge wird ein voller Erfolg.