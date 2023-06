Barbara Schöneberger und Verona Pooth sprechen über Angela Merkel in der Sauna

Von: Elena Rothammer

Teilen

Barbara Schöneberger und Verona Pooth plaudern im Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ über Gott und die Welt. Dabei kamen sie sogar auf Alt-Kanzlerin Angela Merkel und deren Sauna-Besuche zu sprechen.

Berlin – Barbara Schöneberger (49) hatte dieses Mal Verona Pooth (55) zu Gast in ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“. Die Wege der beiden Promi-Damen haben sich schon einige Male gekreuzt. Gemeinsam schwelgten sie in Erinnerungen und redeten sich um Kopf und Kragen. Selbst die Saunagänge von Alt-Kanzlerin Angela Merkel (68) kamen zur Sprache …

„Wer würde da nicht gucken?“: Verona Pooth und Barbara Schöneberger über Angela Merkel in der Sauna

Obwohl Barbara Schöneberger immer wieder dazu gedrängt wird, ihre TV-Karriere zu beenden, wird sie ihre Berühmtheit niemals loswerden. Das gleiche Schicksal teilt auch Verona Pooth. In „Mit den Waffeln einer Frau“ sinnierten sie dennoch darüber, was sie als Nicht-Promis tun würden. „Sich mal wieder in Ruhe vor einem Arzt ausziehen. Das hat mir so gefehlt“, merkte Schöneberger an, während Verona Pooth auf die Sauna zu sprechen kam.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

„Willst du als Barbara Schöneberger in der Sauna sitzen, wenn da zehn Deutsche reinkommen?“, wollte Verona Pooth wissen. Beide waren sich einig, dass dieses Szenario als Promi definitiv unangenehm werden würde. „Es gibt aber sehr viele Kollegen, die regelmäßig öffentliche Saunen besuchen und ich frage mich immer: Was ist mit denen eigentlich los?“, berichtete die Blondine. Als Normalo sei ein Saunabesuch immerhin kein Problem. „Aber wenn du bekannt bist … Ich sage mal – Angela Merkel nackt in der Sauna. Wer würde denn da nicht hingucken?“, stellte Verona Pooth die Frage in den Raum.

Für ihren ersten Live-Podcast nutzte Barbara Schöneberger einen Spickzettel Barbara Schönebergers Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ kann regelmäßig mit hochkarätigen Gästen aufwarten. Auch eine Live-Ausgabe des Formats gab es bereits – bei der die Moderatorin mit Designer Guido Maria Kretschmer (57) und Sänger Sasha (51) auf der Bühne plauderte. Um sich bei ihrem Auftritt ein wenig unter die Arme zu greifen, nutzte Barbara Schöneberger für ihren Live-Podcast einen Spickzettel.

Barbara Schöneberger fühlt sich wegen Promi-Status permanent beobachtet: „Macht schon was mit einem“

Die ständigen Blicke hätten selbst Barbara Schöneberger verändert. „Ich bewege mich ja sehr unverkrampft in meinem Leben, aber trotzdem habe ich gelernt, dass man immer weiß, man wird beobachtet. Das macht schon was mit einem“, räumte sie ein. Auch Verona Pooth hat diese Erfahrung vor allem während ihrer Schwangerschaften gemacht. Weil sie in Deutschland zu bekannt war, musste sie in Dubai Tests kaufen. „Dann habe ich die alle in Dubai gekauft und dann hatte ich so viele, dass ich bei der Kontrolle angehalten wurde, ob ich die weiterverkaufen würde, weil die mich nicht kannten“, erzählte Verona.

Im Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ plaudern Verona Pooth und Barbara Schöneberger über Gott und die Welt. Dabei kamen die beiden sogar auf Alt-Kanzlerin Angela Merkel und deren Saunagänge zu sprechen. © Instagram / barbara.schoeneberger & Instagram / barbara.schoeneberger & IMAGO / Revierfoto

Andere Stars genießen ihren Promi-Status hingegen in vollen Zügen. Vor allem Influencer lassen sich ihren teuren Lifestyle gerne sponsern. Wegen dieser Kollegen platzte Barbara Schöneberger kürzlich der Kragen. Verwendete Quellen: „Mit den Waffeln einer Frau“, Folge 241