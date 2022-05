Bares für Rares: 114 Jahre alter Steiff-Drachen diente einst zur Luftaufklärung

„Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek klärt über diesen besonderen Steiff-Drachen auf © Instagram: baresfuerrares

Steiff-Drachen für Luftaufklärung genutzt! „Bares für Rares“-Horst Lichter präsentiert eine 114 Jahre alte Drohne. Das Design wurde Anfang 1908 entwickelt.

Köln – Er stellt eine 114 Jahre alte Drohne vor! „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter (60) hat in der beliebten ZDF-Trödelshow über die Geschichte von Kuriositäten und Raritäten einen alten Steiff-Drachen präsentiert, der bereits so ähnlich wie moderne Drohnen fungierte. Im Rahmen der Sendung wurde erklärt, dass die Designs seit Anfang 1908 konstruiert wurden und in verschiedenen Spannweiten hergestellt wurden.



In einem Videoclip, der auf dem offiziellen Instagram-Account der „Bares für Rares“-Show geteilt wurde, wurde verkündet, dass die alten Steiff-Drachen schon damals die Arbeit von modernen Drohnen übernahmen. Der in dem Clip von den Gastgebern vorgestellte alte Roloplan-Drachen ist in den Farben Gelb und Rot gehalten. Zu dem Social-Media-Beitrag wurde verkündet: „Was heute die Arbeit von #Drohnen ist, war damals der Job von #Steiff Drachen.“ Über die größte Spannweite von einem der Steiff-Drachen wurde in dem Clip verraten, dass diese sogar bis zu „7, 20 Meter“ betragen konnte.

„Bares für Rares“ stellt 114 Jahre alten Steiff-Drachen vor

In dem Video wurde hinzugefügt, dass die 114 Jahre alten Steiff-Drachen von der kaiserlichen Armee unter anderem zur Luftaufklärung genutzt worden seien. Der Co-Moderator der Sendung verriet: „Es war ja auch so, dass die kaiserliche Armee damals an diesen Drachen interessiert war. Die haben die für Zielübungen genommen und auch für Luftaufklärung.“ Und auch Richard Steiff persönlich soll ein Roloplan für Luftaufnahmen von einem Firmengebäude des Unternehmens gedient haben. „Und auch Richard Steiff hat angeblich mal mit einem Roloplan-Drachen Luftaufnahmen von einem Firmengebäude der Firma Steiff gemacht“, wurde verkündet.