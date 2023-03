Bett-Schnappschuss mit der Frau: „Bares für Rares“-Händler postet Pärchenfoto

Fabian Kahl ist den meisten als Händler in der TV-Show „Bares für Rares“ bekannt. Doch der Fernsehstar ist auch begeisterter Tierschützer.

Thüringen – Fabian Kahl (31) ist immer für eine Überraschung gut. Der „Bares für Rares“-Händler ist bei den Fans der Trödelsendung vor allen Dingen für sein exzentrisches Äußeres mit bunten Outfits und zahlreichen Piercings bekannt. Doch Antiquitäten sind die einzige Leidenschaft des jungen TV-Stars. Fabian Kahl ist auch ein passionierter Tierschützer. Zuletzt sorgte er auf Social Media mit einem freizügigen Post für Aufsehen.

Auf Instagram veröffentlichte Fabian Kahl einen Schnappschuss, auf dem er gemeinsam mit seiner Freundin Yvonne im Bett zu sehen ist. Scheinbar oben ohne bedecken die beiden nur das Nötigste mit einem Laken. Doch mit der sexy Aufnahme will Fabian nicht nur seine Fans in den sozialen Netzwerken begeistern. Stattdessen möchte der Trödelhändler auf ein wichtiges Thema in Sachen Tierschutz aufmerksam machen. Die bedrohliche Lage der Spitzmaulnashörner in Botswana.

Fabian Kahl will mit seinem Bett-Schnappschuss auf eine bedrohte Tierart aufmerksam machen

„Schon gewusst?“, schreibt Fabian Kahl zu dem Instagram-Foto, auf dem er gemütlich im Bett liegend mit seiner Freundin Yvonne zu sehen ist, „wusstet ihr, dass in Botswana (Afrika) bereits nur noch weniger als 30 Spitzmaulnashörner leben? 2018 waren es noch 60.“ Die Community scheint überrascht davon: Der Umfrage zufolge war nur 23 Prozent der Follower bewusst, dass die Spitzmaulnashörner eine extrem bedrohte Tierart sind. 77 Prozent hatten dagegen keine Ahnung.

So sieht man ihn selten: „Bares für Rares“-Händler Fabian Kahl mit seiner Frau im Bett. © Instagram/fabian.kahl_official

Die Ausrottung der seltenen Nashörner durch Wilderer, die es auf deren Elfenbein abgesehen haben, scheint ein wichtiges Thema für Fabian Kahl zu sein. Auf seinem Instagram-Profil finden sich neben zahlreichen Aufnahmen seiner TV-Dreharbeiten auch viele Fotos, die der „Bares für Rares“-Star in Afrika geschossen hat. Seine Berühmtheit will der 31-Jährige also offensichtlich auch für einen guten Zweck nutzen!