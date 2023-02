„Bares für Rares“-Fabian zeigt Zuschauern seine Freundin

„Bares für Rares“-Star Fabian Kahl zeigt zum ersten Mal seine Freundin Yvonne im TV. Die beiden verbringen die nächsten vier Wochen in Afrika.

Bereits im Sommer letzten Jahres tauchte Fabian Kahls Freundin Yvonne zum ersten Mal auf seinem Instagram-Profil auf. Mittlerweile ist seine Liebste ein fester Bestandteil in Fabians Leben. Doch die beiden Turteltauben mussten auch schon eine Zerreißprobe in ihrer Beziehung überwinden.

Am Sonntagmittag war Fabian noch in der neuen „Bares für Rares“-Folge zu sehen, in der er sich Objekte wie einen Armreifen oder eine Pferdestatue anschaute. Doch im wahren Leben sitzt Antiquitäten-Experte Fabian Kahl aktuell nicht im ZDF-Studio, sondern fotografiert Elefanten in Afrika.

Bereits seit mehreren Wochen befindet sich der „Bares für Rares“-Händler in Südafrika – und das nicht allein. „Für uns geht es jetzt auf die langersehnte Botswana-Reise. Wir sind unterwegs für ein Bildband Projekt mit teNeues. Thema dabei ist meine Ausbildung zum Safari-Guide, die Liebe zur Naturfotografie und das pure, wilde Leben“, schreibt Fabian am 22. Januar auf Instagram.

„Bares für Rares“-Star Fabian Kahl reist mit seiner Freundin durch Afrika

Gemeinsam mit seiner Freundin Yvonne wird Fabian ein interaktives Buch gestalten. Die neue Frau an seiner Seite zeigt Fabian bereits seit einigen Monaten auf Social Media. Die beiden sind viel unterwegs und lieben das Reisen. Den Jahreswechsel verbrachte das frisch verliebte Paar zusammen auf den Malediven. Im Herbst waren Fabian und Yvonne zusammen in Südfrankreich und Spanien. Nun reisen die beiden seit mittlerweile vier Wochen durch Afrika.



Doch nicht immer lief zwischen Fabian und Yvonne alles glatt. „Angefangen hat das Jahr für Yvonne und mich mit einer Zerreißprobe, da ich für zweieinhalb Monate nach Afrika ging und wir uns bis dato noch nicht so lange kannten“, schrieb der Antiquitätenhändler zum Jahreswechsel auf Facebook. „Wir haben uns auch immer wieder Auszeiten genommen. [...] Genauso gab es auch immer mal wieder Reibereien.“



Eine Fernbeziehung führen die beiden nun nicht mehr. Fabian und Yvonne sind jetzt erstmal zusammen in Afrika unterwegs, um an ihrem gemeinsamen Projekt zu arbeiten. Ihre Instagram-Fans nehmen sie mit auf die Reise.